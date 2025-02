"Stanom Zjednoczonym zależy na trwałym pokoju". Sikorski spotkał się z Rubio

Po zakończonych rozmowach szef polskiego MSZ wyraził przekonanie, że dla Stanów Zjednoczonych priorytetem jest stabilizacja sytuacji międzynarodowej.

– Odniosłem wrażenie, że Stanom Zjednoczonym zależy na trwałym pokoju – powiedział podczas konferencji prasowej.

Było to pierwsze bezpośrednie spotkanie na tak wysokim szczeblu od momentu objęcia przez Donalda Trumpa urzędu prezydenta USA. Rozmowy odbyły się w kontekście rosnących napięć geopolitycznych, zwłaszcza po niedawnych negocjacjach amerykańsko-rosyjskich w Rijadzie, które dotyczyły obecnej sytuacji na Ukrainie.

Sikorski podkreślił, że rozmowa z Rubio potwierdziła silne relacje polsko-amerykańskie. Szef MSZ zapowiedział również dalsze działania na rzecz zacieśniania współpracy.

– Zaplanowaliśmy już kolejne fora współpracy. Co do tematyki, mogą się państwo domyśleć – istotne, obecne sprawy wojny i pokoju w Europie. (...) Przyjął moje zaproszenie na przybycie do Polski, być może w konwencji specjalnego gościa na globalnej naradzie polskich ambasadorów w lipcu – poinformował minister.

Szef MSZ: Europa weźmie udział w procesie negocjacyjnym

Na pytanie dotyczące sojuszu amerykańsko-ukraińskiego Sikorski odparł, że ocena tego aspektu należy do strony amerykańskiej.

– Oczywiście była o tym mowa dogłębnie, ale nie o wszystkim mogę mówić publicznie – zaznaczył. W odniesieniu do strategii Stanów Zjednoczonych wobec Kijowa i zakończenia konfliktu na wschodzie Europy podkreślił, że "odniósł wrażenie, iż Stanom Zjednoczonym zależy na trwałym pokoju". – Chodzi o to, aby to Ukraina mogła determinować swoją przyszłość – dodał.

Podczas rozmowy podjęto również kwestię europejskiego zaangażowania w konflikt na Ukrainie. Sikorski ujawnił, że temat ewentualnego wysłania wojsk europejskich do tego kraju nie został poruszony. Zapytany jednak o możliwy udział Europy w procesie negocjacyjnym, zapewnił, że „prędzej czy później, Europa oczywiście weźmie udział w tym procesie”.

Sikorski na konferencji CPAC

W Waszyngtonie odbywa się właśnie Conservative Political Action Conference – to konserwatywno-narodowa impreza, na której występują środowiska prawicowe, w tym przedstawiciele administracji Donalda Trumpa.

Jeszcze przed spotkaniem z Rubio Sikorski podkreślał, że CPAC to jedno z najbardziej wpływowych wydarzeń politycznych na świecie. – W tym roku uczestnicy mogą oglądać zestrzelony przez Ukraińców a dostarczony przez Polskę symbol śmierci tysiący niewinnych: irański dron Shahed – mówił.

Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że Polska i USA wspólnie przeciwstawią się "osi zła".

