Jak długo Ukraina może walczyć bez pomocy USA? Padła odpowiedź

Jak podaje "The Wall Street Journal", taką opinię przedstawiło wielu zachodnich urzędników. Po tym okresie Siły Zbrojne Ukrainy mogą pozostać bez amunicji i nie będą w stanie korzystać z niektórych ze swoich najnowocześniejszych broni. Duże dostawy broni wysłane lub zamówione przez administrację Joe Bidena powinny wystarczyć Ukraińcom co najmniej do połowy roku, wskazała Celeste Wallander, była wysoka urzędniczka Pentagonu.

Ukraińscy analitycy twierdzą, że krajowe dostawy broni mogą wydłużyć ten okres. – Możemy wytrzymać sześć miesięcy lub rok, aby dać Europie czas na rozpoczęcie produkcji amunicji – powiedział Mykoła Beleskow, starszy analityk w Come Back Alive, ukraińskiej organizacji dostarczającej drony wojsku.

Ukraina ma świadomość, że zakończenie amerykańskiej pomocy wojskowej jest najgorszym scenariuszem wydarzeń. Oznaczałoby to, że Ukraina musiałaby zwiększyć swoją produkcję wojskową i otrzymywać więcej pomocy z Europy.

Ukraiński przemysł wojskowy

W artykule zauważono, że Ukraina stworzyła własny, silny przemysł zbrojeniowy, który obecnie produkuje broń wartą 30 miliardów dolarów rocznie, sześć razy więcej niż rok wcześniej. W 2024 roku kraj wyprodukował około 1,5 miliona dronów, które stały się główną formą obrony na linii frontu, umożliwiając Ukrainie odstraszanie rosyjskich ataków przy minimalnych stratach. Według ukraińskich urzędników, w tym roku planowane jest wystrzelenie 3000 rakiet i 30 000 pocisków rakietowych oraz dronów dalekiego zasięgu.

Ogółem Ukraina produkuje lub finansuje obecnie około 55 proc. swojego sprzętu wojskowego. Według jednego z zachodnich urzędników Stany Zjednoczone dostarczają około 20 proc., a Europa 25 proc. uzbrojenia

Jednak niektóre amerykańskie dostawy, w tym zaawansowane systemy obrony powietrznej, rakiety balistyczne ziemia-ziemia, systemy nawigacyjne i artyleria rakietowa dalekiego zasięgu, będą praktycznie niemożliwe do zastąpienia w najbliższej przyszłości. Europa albo nie produkuje ich wcale albo w zbyt małej ilości.

Jak twierdzą urzędnicy i analitycy, gdy tylko zapasy ze strony USA się wyczerpią, zdolność Ukrainy do ataków na dużą odległość i obrony swoich tylnych pozycji ucierpi.

