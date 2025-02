Rubio otwarcie o strategii USA: Celem jest ograniczenie współpracy Chin z Rosją

Polityk w rozmowie z konserwatywnym portalem Breitbart News potwierdził, że celem amerykańskiej polityki jest ograniczenie współpracy Moskwy z Pekinem, lecz nie poprzez tworzenie otwartego konfliktu między nimi.

USA zaniepokojone relacją Pekin-Moskwa

Stany Zjednoczone konsekwentnie starają się wpływać na dynamikę relacji pomiędzy oboma mocarstwami. Amerykanów szczególnie niepokoi fakt, że partnerstwo Moskwy i Pekinu umocniło się po rozpoczęciu wojny na Ukrainie. Relacje między Chinami a USA od dłuższego czasu pozostają napięte, a ich rywalizacja o dominację na arenie międzynarodowej jest coraz bardziej widoczna.

Jak donosił niedawno Bloomberg, administracja amerykańska podejmuje kroki mające na celu osłabieni sojuszu Moskwa-Pekin. Jednym z podejmowanych działań są rozmowy dotyczące Arktyki jako potencjalnego obszaru współpracy gospodarczej. Eksperci jednak oceniają, że szanse na skuteczne poróżnienie Rosji i Chin są niewielkie.

– Nie wiem, czy kiedykolwiek uda nam się całkowicie odciąć ich od relacji z Chińczykami – powiedział Marco Rubio, odnosząc się do Rosji. "Nie sądzę też, aby wrogie stosunki między Chinami i Rosją były korzystne dla globalnej stabilności, biorąc pod uwagę, że oba kraje są mocarstwami nuklearnymi" – dodał.

Dwa na jednego

Marco Rubio zaznaczył również, że pogłębiająca się współpraca między Rosją a Chinami może stanowić wyzwanie dla USA, zwłaszcza jeśli Moskwa stanie się "stałym młodszym partnerem" Pekinu. Taki scenariusz mógłby prowadzić do sytuacji, w której oba państwa nuklearne działałyby przeciwko Stanom Zjednoczonym.

"Możemy znaleźć się w sytuacji, w której Rosja, niezależnie od tego, czy chce poprawić swoje stosunki z USA, czy nie, nie może tego zrobić, ponieważ stała się całkowicie zależna od Chińczyków" – stwierdził. Dodał, że najlepszym rozwiązaniem dla Waszyngtonu byłoby "nawiązanie stosunków" z Moskwą.

Z analiz przytaczanych przez Bloomberg wynika, że ostatnie sygnały wysyłane przez administrację USA w stronę Kremla są elementem szerszej strategii mającej na celu osłabienie sojuszu Rosji i Chin oraz zbliżenie Moskwy do Zachodu. Eksperci określają tę politykę mianem „odwróconego Nixona”, nawiązując do historycznej wizyty Richarda Nixona w Pekinie w 1972 roku.

Podróż ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych do Chin osłabiła wówczas pozycję Moskwy na arenie międzynarodowej i umożliwiła zbliżenie Chin do USA, co znacząco wpłynęło na układ sił na świecie.

