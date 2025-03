Nagły zwrot ws. szczytu w Londynie. Wielka Brytania: Nie ma porozumienia

2 marca w Londynie odbył się szczyt europejskich przywódców, poświęcony omówieniu sytuacji na Ukrainie i kwestii bezpieczeństwa europejskiego. Wzięli w nim udział przywódcy państw europejskich, Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego i inni wysoko postawieni urzędnicy.

W wywiadzie dla "Le Figaro" Emmanuel Macron powiedział, że Paryż i Londyn proponują wprowadzenie miesięcznego zawieszenia broni na Ukrainie, które miałoby zastosowanie "w powietrzu, na morzu i w sektorze energetycznym”.

Teraz jednak Londyn niuansuje to stanowisko. W rozmowie z radiem Times brytyjski minister Luke Pollard stwierdził, że Francja oraz Wielka Brytania nie doszły do porozumienia.

– Paryż i Londyn nie zawarły zgody co do tego, jak miałby wyglądać rozejm. Pracujemy razem z Francją i naszymi europejskimi sojusznikami, aby zastanowić się, jaka jest droga do stworzenia trwałego pokoju w Ukrainie – przekazał Pollard.

Szczyt w Londynie. Co ustalono?

Brytyjski premier Keir Starmer powiedział, że chce utworzyć "koalicję chętnych”, aby zagwarantować wdrożenie porozumienia pokojowego w sprawie Ukrainy. Dodał, że Wielka Brytania jest gotowa wysłać swoje wojska na Ukrainę.

– W razie rozejmu na Ukrainie Wielka Brytania jest gotowa wysłać żołnierzy i samoloty, by zapewnić przestrzeganie umowy – mówił premier Wielkiej Brytanii.

– Wielka Brytania, Francja i inne kraje będą współpracowały z Ukrainą w sprawie planu zakończenia walk, który następnie przedyskutujemy ze Stanami Zjednoczonymi – mówił szef brytyjskiego rządu. – Zgodziliśmy się, że będziemy kontynuować pomoc wojskową dla Ukrainy i wywieranie presji gospodarczej na Rosję – dodał.

Uczestnicy szczytu zgodzili się kontynuować wspieranie Ukrainy i zwiększać presję ekonomiczną na Federację Rosyjską.

