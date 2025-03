"Trump nie zadowoli się zwykłymi przeprosinami". Zełenski będzie musiał się upokorzyć?

Rozmówcy agencji Bloomberg podkreślili, że Wielka Brytania i Francja prywatnie namawiają Zełenskiego do przywrócenia stosunków z Trumpem i uważają, że amerykański prezydent nadal jest zdecydowany na zawarcie porozumienia pokojowego. Sojusznicy uważają również, że Zełenski najprawdopodobniej będzie musiał upokorzyć się przed Trumpem, gdyż proste przeprosiny raczej nie wystarczą.

Źródła Bloomberga podkreśliły, że plan Wielkiej Brytanii i Francji zakłada wstępne zawieszenie broni między Rosją a Ukrainą, aby umożliwić sojusznikom opracowanie długoterminowego planu pokojowego z udziałem koalicji europejskich wojsk, wspieranej gwarancjami bezpieczeństwa ze strony Stanów Zjednoczonych. Według rozmówców dałoby to również czas na zrozumienie, czy Rosja poważnie myśli o zakończeniu agresji na Ukrainę.

– Problemem wszystkich tych dyskusji jest to, że nikt nie powiedział, jak zmusić Rosjan do pójścia do stołu negocjacyjnego, aby poczynili pewne ustępstwa co do ich maksymalnych celów w tym momencie. Myślę, że jesteśmy bardzo daleko od jakiegokolwiek porozumienia, jakiegokolwiek zawieszenia broni – powiedział Thomas Graham, członek Council on Foreign Relations.

USA wstrzymują pomoc dla Ukrainy

Stany Zjednoczone wstrzymały pomoc wojskową dla Ukrainy. Zdaniem dziennikarzy decyzja, która zapadła w poniedziałek późnym wieczorem, jest strategią wywierania presji na Ukrainę.

Francja skrytykowała decyzję amerykańskiej administracji. Podobnie uczynili najważniejsi europejscy sojusznicy Kijowa.

Na zablokowania przez amerykańską administrację militarnego wsparcia dla Kijowa zareagowały również władze Rosji.

– Zawieszenie pomocy wojskowej dla Ukrainy może ułatwić proces pokojowy – powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow o decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa. – Jeśli Stany Zjednoczone rzeczywiście postanowiły zawiesić pomoc wojskową dla Ukrainy, może to zmusić reżim w Kijowie do zaangażowania się w proces pokojowy – stwierdził polityk, cytowany we wtorek przez agencję prasową TASS.

Czytaj też:

"Godne potępienia". Le Pen krytykuje TrumpaCzytaj też:

"To nie jest dobra wiadomość". Mocne słowa ministra obrony narodowej