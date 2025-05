Bujara: Kandydat prawicy gwarantem niedziel wolnych od handlu

Temat wolnych niedziel wciąż budzi wiele emocji. Pracownicy handlu obawiają się, że niebawem staną się one jedynie wspomnieniem. – Wiemy, że taka ustawa leży w Sejmie, która ma zabrać najpierw dwie niedziele, później kolejne dwie w miesiącu – mówił Alfred Bujara, przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność”.

Jak wskazuje Bujara, na razie nic się z tym projektem nie dzieje, bo takich zmian nie chce społeczeństwo. Pokazują to sondaże. – Politycy "Koalicji 13 grudnia” o tym wiedzą. Dlatego tej ustawy nie ruszają, bo straciliby przed wyborami na wynikach i tego nie robią. Wiemy o tym – zaznaczył przewodniczący handlowej "Solidarności".

Co zrobi Trzaskowski?

Pytanie jednak, co w sytuacji, kiedy nowym gospodarzem Pałacu Prezydenckiego będzie kandydat KO? Przewodniczący Sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ "Solidarność” złudzeń nie ma i scenariusz widzi jeden. – Pracownicy stracą wolne niedziele. Powtarzamy to i chcemy dotrzeć do pracowników handlu, że gwarantem dla wolnych niedziel w handlu jest kandydat prawicy Karol Nawrocki – podkreślał Alfred Bujara.

Karol Nawrocki w lutym z „Solidarnością” podpisał umowę programową. Zobowiązał się, że w przypadku wygranych wyborów "za pomocą wszystkich dostępnych mu narzędzi” będzie "realizował politykę opartą na wartościach dialogu oraz nauce społecznej Kościoła katolickiego”. Zadeklarował również, że utrzyma obecny wiek emerytalny oraz wypłaty 13. i 14. emerytury. Będzie również dążył do zwiększenia płacy minimalnej, a także złoży do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum ws. Zielonego Ładu.

W imieniu "Solidarności" poparcia Nawrockiemu udzielił Piotr Duda. Przewodniczący związku stwierdził, że zwróci się o poparcie tej kandydatury do członków i sympatyków Solidarności, ich rodzin oraz wszystkich obywateli podzielających "wspólne wartości”. Pierwsza tura wyborów prezydenckich już 18 maja br.

