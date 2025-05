"Wykorzystywanie funkcji". Kukiz odpowiada Hołowni

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia stwierdził na konferencji prasowej w Katowicach, że wszystko wskazuje na to, iż kandydat na prezydenta popierany przez PiS Karol Nawrocki "najprawdopodobniej potraktował schorowanego, niepełnosprawnego człowieka jako słupa, na którego można sobie przejąć mieszkanie i w sposób bezwzględny, brutalny miał go w nosie".

– Dziś trzeba powiedzieć panu Karolowi Nawrockiemu jasno i otwarcie: panie Nawrocki, albo pan się wytłumaczy z tego, co się stało, albo pan powie rzeczywiście prawdę o tym, jaka była pana relacja z panem Jerzym Ż., albo powinien pan wycofać się z wyborów – powiedział Hołownia.

Hołownia chce wyjaśnień od Nawrockiego

Marszałek Sejmu skierował do Karola Nawrockiego pismo z zaproszeniem na posiedzenie sejmowej komisji sprawiedliwości.

"Działamy szybko. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie do złożenia wyjaśnień w sejmowej komisji sprawiedliwości na 9 maja" – czytamy we wpisie, który Szymon Hołownia opublikował na portalu X.

"Oczywiście jawnie i publicznie" – dodał.

Kandydat Trzeciej Drogi na prezydenta opublikował całą treść pisma.

Kukiz odpowiada Hołowni

Na działania Szymona Hołowni zareagował poseł klubu Wolni Republikanie, Paweł Kukiz.

"A ja wzywam Pana Szymona Hołownię przed Komisję Etyki w sprawie wykorzystywania funkcji Marszałka Sejmu w prezydenckiej kampanii wyborczej, Pana Maciaka przed Komisję d.s. Służb Specjalnych, Pana Brauna przed Komisję d.s. Mniejszości Narodowych i Etnicznych a Pana Trzaskowskiego przed Komisję Odpowiedzialności Konstytucyjnej.”.. – czytamy we wpisie lidera partii Kukiz15.

"Pana Andrzeja z warsztatu samochodowego w Opolu też proszę wezwać przed Komisję d.s. Transportu, bo mi tłumik w aucie źle przykręcił" – ironizował dalej poseł.

"I generalnie wszystkich wezwać przed Specjalną Komisję Do Spraw Wyborów Prezydenckich, oskarżyć, unieważnić wybory i niech Marszałek pełni funkcję głowy państwa, bo to fajny i wesoły chłopak i ma prawie takie same jaja, jakie Pani Senyszyn posiada" – dodał.

