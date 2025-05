Trzaskowski wbija szpilę Nawrockiemu. W tle zdjęcie z Trumpem

Debata w TVP jest współorganizowana przez Polsat i TVN. Dwie pierwsze rundy to pytania od prowadzących: Doroty Wysockiej-Schnepf z TVP, Piotra Witwickiego z Polsat News i Radomira Wita z TVN. Po każdej rundzie przewidziano pytania wzajemne, a na koniec swobodną wypowiedź każdego z nich. Kolejność zabierania głosu została wyłoniona w drodze losowania.

Na debatę TVP zaproszono wszystkich 13 kandydatów. Są to: Artur Bartoszewicz, Magdalena Biejat, Grzegorz Braun, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Maciej Maciak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Joanna Senyszyn, Krzysztof Stanowski, Rafał Trzaskowski, Marek Woch i Adrian Zandberg.

Trzaskowski: Nawrocki jak kandydat w Ohio

Podczas debaty Rafał Trzaskowski nawiązał do zdjęcia, jakie Karol Nawrocki zrobił sobie w Gabinecie Owalnym z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę na politykę gospodarczą, jaką wobec Europy prowadzi obecne administracja amerykańska.

– Z amerykańskich ceł to się cieszył pan Nawrocki, jakby kandydował na gubernatora Ohio, a nie na prezydenta Rzeczpospolitej. Najważniejszy jest interes Polski i oczywiście te cła są z nim sprzeczne i dlatego warto z Trumpem było na ten temat rozmawiać – powiedział prezydent Warszawy.

– My potrzebujemy z Ameryką dobrych relacji handlowych, potrzebujemy umowy handlowej, a nie ceł, bo te cła szkodzą polskiemu interesowi, szkodzą interesowi amerykańskiemu i europejskiemu, i dlatego bardzo dobrze, że twardo tę sprawę z Trumpem stawiamy – zaznaczył Trzaskowski.

Rosyjskie zagrożenie. Starcie kandydatów

Kandydat Koalicji Obywatelskiej zwrócił uwagę na zagrożenie ze strony Moskwy.

– Od kiedy pracowałem w UE, w PE mówiłem jasno, że to Rosja jest zagrożeniem, a że to Ukraina powinna być strefą buforową – zapewniał Rafał Trzaskowski. – Natomiast interes UE i USA jest dokładnie taki sam – mianowicie Rosja nie może wygrać tej wojny i to jasne, że wszyscy chcemy pokoju – dodał.

Jak zaznaczył, "ten pokój musi być na sprawiedliwych warunkach i to trzeba prezydentowi Trumpowi tłumaczyć, nie robić sobie z nim zdjęcia, tylko dokładnie z nim na ten temat rozmawiać, rozmawiać z politykami republikańskimi, że to jest zagrożenie dla porządku światowego".

