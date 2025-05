Trzaskowski o Nawrockim: Totalne cwaniactwo

Jak podaje "Gazeta Wyborcza", Nawrocki miał pożyczyć Jerzemu Ż. kwotę 12 tys. zł na 20 procent rocznie. Według dziennika, zapis regulujący tę kwestię znalazł się w umowie z 15 lutego 2010 roku, do której dotarli reporterzy gazety.

Według dziennikarzy spłata całek kwoty z odsetkami była poza zasięgiem finansowym Jerzego Ż., który borykał się z problemami zdrowotnymi.

"W roku 2010 średnie oprocentowanie kredytów hipotecznych wynosiło ok. 5 proc., zaś kredytów gotówkowych – od 8,4 do 17,5 proc. (plus prowizja banku). Pan Jerzy nie miał zdolności kredytowej. Stawka 20 proc. to nieco poniżej progu zakazanych pożyczek lichwiarskich, które zaczynają się powyżej 24 proc." – podaje "Wyborcza".

Trzaskowski uderza w kontrkandydata

Sytuację skomentował na antenie TVN24 kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, Rafał Trzaskowski.

– Totalne cwaniactwo, ja jestem po prostu tym porażony, dlatego że tyle już było wersji i opowiadał przecież pan Nawrocki, że pomagał bezinteresownie... I co się okazało? Że pożyczał pieniądze i to na lichwiarski procent – powiedział prezydent Warszawy. – Podpisał zobowiązanie, że będzie się zajmował panem Jerzym dożywotnio, a pan Jerzy wylądował w Domu Pomocy Społecznej – dodał.

– Kłamstwo goni kłamstwo i widać, że tutaj chodziło po prostu o to, żeby przejąć kosztem starszego, schorowanego człowieka jego mieszkanie, jeszcze używając do tego bonifikaty, która się nie należała oczywiście Nawrockiemu – podsumował Trzaskowski.

Nawrocki o pożyczce: To nie miało znaczenia

Karol Nawrocki odniósł się do sprawy na antenie Polsat News.

– W tej pożyczce zupełnie nie miało znaczenia, to co jest tam zapisane, bowiem to ja panu Jerzemu pomagałem, a nigdy nie musiał, ani tej pożyczki zwracać, ani przekazywać mi żadnych środków finansowych. Był właściwie jeden kierunek przepływu środków finansowych – ode mnie do pana Jerzego – powiedział kandydat popierany przez PiS.

Jak zaznaczył, "to już wykazały i kolejne dokumenty, i film, który nagrałem".

– Także nie mam w tej sprawie nic sobie do zarzucenia – zaznaczył Nawrocki.

Czytaj też:

Najnowszy sondaż prezydencki. Tak chcą głosować PolacyCzytaj też:

Który kandydat miał najlepszą kampanię wyborczą? Jest sondaż