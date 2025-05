Kaczyński obawia się działań Tuska: Zastosują chwyty spod najciemniejszej gwiazdy

Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. Do drugiej tury wchodzą kandydat KO Rafał Trzaskowski i wspierany przez PiS Karol Nawrocki. Drugą turę zaplanowano na 1 czerwca.

Jarosław Kaczyński nie kryje zadowolenia z wyników kandydata popieranego przez PiS.

– Nadzieje wielkie, emocje pozytywne i przede wszystkim przeświadczenie, że trudna sytuacja, w której byliśmy nie tak dawno temu, dosłownie kilka dni, to wynikało też z naszych badań, się jednak skończyła – mówił w rozmowie z "Tygodnikiem Solidarność".

Kaczyński: Najbrutalniejsza kampania w historii III RP

Kaczyński podkreślił, że wynik jest "bardzo korzystny". – Ten wynik daje otwarcie na zwycięstwo, prawica wyraźnie te wybory wygrała. Po drugie obóz rządowy dostał tylko 40 proc. w tych wyborach. Jeżeli nie dojdzie do jakiś niebywałych wydarzeń to powinno być dobrze – podsumował.

Z kolei w rozmowie z Telewizją Republiką podkreślił, że druga strona wykorzysta z pewnością "chwyty spod najciemniejszej gwiazdy". Kaczyński stwierdził, że nigdy nie widział tak brutalnej kampanii, jak ta obecna. – Karola Nawrockiego zaczęto porównywać z czyścicielami kamienic, przecież to po prostu hańba. Bzdura i oszustwo, niestety część społeczeństwa kupiła to i to pewnie troszkę pogorszyło ten wynik, ale jesteśmy przekonani, że można to nadrobić i wygra myślenie o Polsce – stwierdził.

Są wyniki late poll

Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. Według sondażu late poll przeprowadzonego przez Ipsos kandydaci w wyborach prezydenckich zdobyli:

Rafał Trzaskowski 31,1

Karol Nawrocki 29,1

Sławomir Mentzen 14,8

Grzegorz Braun 6,3

Adrian Zandberg 5,2

Szymon Hołownia 4,9

Magdalena Biejat 4,1

Joanna Senyszyn 1,4

Krzysztof Stanowski 1,3

Marek Jakubiak 0,8

Artur Bartoszewicz 0,5

Maciej Maciak 0,4

Marek Woch 0,1

