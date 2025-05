Szydło: Dla wyborców Mentzena ważne są wartości, rozwój i suwerenność Polski

Sławomir Mentzen zaprosił Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego na rozmowę na jego kanale YouTube. Chce im dać szansę, by w trakcie rozmowy sami spróbowali przekonać do siebie jego wyborców z pierwszej tury. Obaj przyjęli zaproszenie. Kandydat popierany przez PiS będzie rozmawiał z jednym z liderów Konfederacji już w środę o godzinie 13:00. Mentzen poprosi go o podpisanie ośmiopunktowej deklaracji. Nawrocki zapowiedział, że jest gotowy do jej podpisania.

O rozmowę Mentzen-Nawrocki Bogdan Rymanowski zapytał w wieczornym pasmie Polsat News europoseł PiS Beatę Szydło.

Szydło pozytywnie o wyborcach Mentzena

– Karol Nawrocki bardzo szybko zareagował i zadeklarował, że chce się spotkać, chce rozmawiać. Myślę, że ta rozmowa będzie polegała też na tym, że panowie będą się wymieniali argumentami i być może Karol Nawrocki przekona też Sławomira Mentzena do pewnych propozycji programowych – powiedziała wiceprezes PiS.

Szydło zaznaczyła, że dla niej "jasne jest", że wyborcy Sławomira Mentzena, to "rzeczywiście osoby, dla których ważne są wartości, rozwój gospodarczy, przyszłość i suwerenność Polski".

– Karol Nawrocki w swoim programie i w czasie tej kampanii cały czas podkreśla, że to są mu bardzo bliskie wartości – podkreśliła była premier.

Deklaracja dla Nawrockiego i Trzaskowskiego

Deklaracja, o której podpisanie Sławomir Mentzen poprosi Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego podczas rozmowy zawiera osiem punktów.

1.Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne

2.Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego

3.Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów, zgodnych z polską Konstytucją

4.Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy

5.Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO

6.Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni

7.Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej

8.Nie podpisze ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski, na przykład poprzez osłabienie siły głosu lub odebrania Polsce prawa weta.

