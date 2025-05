Sadurski zdenerwowany ruchem Mentzena? Przywołuje Moskwę

"Ustawka między Mentzenem a Nawrockim wygląda, jakby była pisana w Moskwie: dlaczego polski Prezydent ma np. z góry wykluczać członkostwo Ukrainy w NATO? Trzaskowski nie ma innego manewru jak odrzucić: może powiedzieć, że przegrany kandydat nie będzie pisał scenariusza II tury" – czytamy na profilu profesora na X.

Sadurski nawiązał do punktu piątego deklaracji, o której podpisanie Mentzen poprosi obu kandydatów, który brzmi: "Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO".

Jak Mentzen argumentuje sprzeciw wobec Ukrainy w NATO?

Mentzen wielokrotnie tłumaczył, dlaczego w interesie Polski nie leży przyjęcie Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Głos zabrał m.in. w grudniu po tym, jak premier Donald Tusk zadeklarował, że gdyby zależało to od Polski, Ukraina dołączyłaby do NATO w jeden dzień.

Mentzen powiedział, że nie leży to w interesie Polski. Wskazał m.in., że w scenariuszu Tuska, jeśli respektujemy art. 5 Traktatu o NATO, to Polska powinna wysłać wojska na pomoc Ukrainie – państwu członkowskiemu NATO, czyli włączyć się w trwający konflikt zbrojny przeciwko mocarstwu atomowemu. Polska znalazłaby się w stanie wojny z Rosją.

Jeśli natomiast Polska nie wysłałaby wojsk do walki na Ukrainie, to pokazałaby, że art. 5 Traktatu nie ma żadnego znaczenia, wobec czego nie mogłaby liczyć, że w razie potrzeby inne państwa członkowskie pomogą jej.

Deklaracja dla Nawrockiego i Trzaskowskiego

Deklaracja, o której podpisanie Sławomir Mentzen poprosi Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego podczas rozmowy zawiera osiem punktów.

Nie podpiszę żadnej ustawy, która podnosi Polakom istniejące podatki, składki i opłaty lub wprowadza nowe obciążenia fiskalne Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej obrót gotówkowy i będę stał na straży polskiego złotego Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej swobodę wyrażania poglądów, zgodnych z polską Konstytucją Nie pozwolę na wysłanie polskich żołnierzy na terytorium Ukrainy Nie podpiszę ustawy w sprawie ratyfikacji akcesji Ukrainy do NATO Nie podpiszę żadnej ustawy ograniczającej dostęp Polaków do broni Nie zgodzę się na przekazywanie jakichkolwiek kompetencji władz Rzeczypospolitej Polskiej do organów Unii Europejskiej Nie podpisze ratyfikacji żadnych nowych traktatów unijnych osłabiających rolę Polski, na przykład poprzez osłabienie siły głosu lub odebrania Polsce prawa weta.

