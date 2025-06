"To będzie prezydentura wojny". Polityk PO przerażony

Znamy wyniki ze 100 proc. obwodów. Według najnowszych danych Karol Nawrocki ma 50,89 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 49,11 proc. Ostatnie wyniki spłynęły po 5 nad ranem z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2025 wyniosła 71,63 proc. (wydano 21 033 457 kart).

Schetyna o możliwym zwycięstwie PiS i Konfederacji

Do porażki Rafała Trzaskowskiego odniósł się na antenie TVN24 senator Platformy Obywatelskiej, Grzegorz Schetyna.

– 1,5 roku temu to Donald Tusk poprowadził koalicję demokratyczną do zwycięstwa wyborczego. To on to zrobił, on wygrał te wybory. Był liderem całego projektu. I teraz jest pytanie o to, jak wygrać wybory za 2 lata i kto ma, w jaki sposób zbudować koalicję demokratyczną, w jaki sposób dać nowego ducha i nową energię koalicji 15 października – powiedział były marszałek Sejmu.

– To musi być możliwe, żeby zatrzymać zwycięstwo koalicji PiS-u i Konfederacji. Dzisiaj to jest najważniejsze. Tu trzeba wyciągnąć wnioski z tych wyników wyborów, jak przełamać tę logikę wyborczego wyniku prezydenckiego – podkreślił polityk Platformy Obywatelskiej.

Polityk PO: Nie będzie kohabitacji

Grzegorz Schetyna nie wierzy w dobrą współpracę między rządem a nowym prezydentem.

– Oczywiście, że powinna być współpraca, powinien być nowy początek. Ale po tej kampanii i po tym, o czym mówił w końcówce Karol Nawrocki, to wiem, że to będzie prezydentura wojny i konfliktu. Nie mam co do tego złudzeń – powiedział parlamentarzysta.

Jego zdaniem "nie będzie kohabitacji". – Kohabitacja jest wtedy, kiedy przynajmniej jest poszukiwanie jakiegoś porozumienia – stwierdził Schetyna. – Trzeba znaleźć rzeczy, sprawy, przestrzenie, które należy wyłączyć z bieżącej polityki i różnic. Ale tak nie będzie. Ja wiem, że tak powinno być, ale tak nie będzie – dodał.

Jak zaznaczył Schetyna: "Kaczyński będzie traktował te pierwsze dwa lata prezydentury to jako etap do wyborów parlamentarnych".

