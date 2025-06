Nawrocki wygrał wybory. Bosak: Bardzo się cieszę

Znamy wyniki ze 100 proc. obwodów. Według najnowszych danych Karol Nawrocki ma 50,89 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 49,11 proc. Ostatnie wyniki spłynęły po 5 nad ranem z województw pomorskiego i zachodniopomorskiego.

Frekwencja w wyborach prezydenckich 2025 wyniosła 71,63 proc. (wydano 21 033 457 kart).

Bosak: Polska nie wpadnie we władane globalistów

Do wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta odniósł się na antenie Radia Wnet wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak.

– Bardzo się cieszę, że Karol Nawrocki wygrał, można by, że gwarantuje to, że Polska nie wpadnie w całości we władanie globalistów i sił o charakterze nihilistyczno-lewicowo-liberalnym – powiedział polityk Konfederacji.

Jego zdaniem wynik wyborczy spowoduje „tąpnięcie moralne w obozie rządzącym” i „destrukcję autorytetu Donalda Tuska”.

– Wiemy doskonale, że autorytet Donalda Tuska w tej chwili w obozie rządzącym nie polega ani na jego geniuszu programowo-reformatorskim, ani na jakiejś jego nadzwyczajnej zręczności politycznej, dobrym podejściu do koalicjantów. Polega po prostu na tym, że oni uważają, że on im gwarantuje zwycięstwa – zaznaczył Krzysztof Bosak.

Śliwka: To czerwona kartka dla rządu Tuska

Do wyniku wyborów odniósł się również na antenie radia RMF24 poseł PiS, Andrzej Śliwka.

– Trzeba sobie powiedzieć – i to już mówię jako poseł opozycji, ale także obserwator polityki – widać wyraźnie, że te wyniki, te wybory to była czerwona kartka dla rządu Donalda Tuska. W moim przekonaniu, patrząc na standardy, które mają miejsce w Europie Zachodniej, Donald Tusk przegrał. Donald Tusk powinien podać się do dymisji – powiedział parlamentarzysta.

Jak zaznaczył, "Polacy dali czerwoną kartkę tej złej, skompromitowanej, skorumpowanej władzy". – I w tym momencie jesteśmy w takiej sytuacji, że Donald Tusk, bo trzeba sobie powiedzieć to uczciwie, (...) przegrał. Rafał Trzaskowski był bezwolnym wykonawcą woli Donalda Tuska – zaznaczył Śliwka.

– Ja bym Polsce życzył tego, żeby były wcześniejsze wybory parlamentarne z prostego względu – jeżeli oczywiście nie uda się zmienić większości w obecnej, w obecnym układzie parlamentarnym – podkreślił poseł PiS.

Czytaj też:

Sztab Trzaskowskiego "pomógł" Nawrockiemu? Szefernaker o kampaniiCzytaj też:

Jaka przyszłość Trzaskowskiego? Jest już plan