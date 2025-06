Koniec promowania ruchu LGBT przez amerykańskie koncerny

Jeden z użytkowników serwisu X zwrócił uwagę na zmianę logo wielu znanych amerykańskich firm. Jeszcze rok temu koncerny takie jak Apple, IBM, HP czy American Arlines zmieniały barwy swoich znaków towarowych na tęczowe. Miało to promować ruch LGBT oraz inkluzywność. Jak się okazuje, w tym roku ta praktyka nie ma już miejsca.

twitter

Koniec z polityką inkluzywności

Polityka DEI, czyli "Diversity, Equity, and Inclusion" (różnorodność, równość i włączenie), to koncepcja oraz zestaw działań mających na celu promowanie i wspieranie różnorodności, równości i włączenia w różnych organizacjach, instytucjach i społecznościach. Chodzi zarówno o rasę, płeć jak i orientację seksualną. W ostatnich latach największe firmy na świecie realizowały DEI wskazując, że to ich społeczna odpowiedzialność. Jednak od pewnego czasu giganci zaczynają rezygnować z wdrażania wymuszonej "równości".

Na początku lutego Google poinformował, że odchodzi od polityki DEI. Podobne decyzje podjęły także inne wielkie koncerny.

Citigroup zmieniło nazwę swojego zespołu "Różnorodność, Równość i Integracja oraz Zarządzanie Talentami” na "Zarządzanie Talentami i Zaangażowanie” i zaprzestało realizacji celów w zakresie zatrudniania osób o zróżnicowanym statusie.

Paramount nie będzie już stosować kryteriów różnorodności (powiązanych z rasą lub płcią) podczas rekrutacji, a firma zaczęła usuwać sformułowania dotyczące DEI ze swojej strony internetowej.

Gannett, największy wydawca gazet w Stanach Zjednoczonych, poinformował, że nie będzie już publikował danych na temat różnorodności i usunął odniesienia do różnorodności ze swojej korporacyjnej witryny internetowej.

Goldman Sachs poinformował, że zrezygnuje z wymogu, zgodnie z którym spółka, która wprowadza spółkę na giełdę, musi mieć w zarządzie co najmniej dwóch członków o odmiennym pochodzeniu, z których jedna musi być kobietą.

Wszystkie te decyzje zostały podjęte w lutym tego roku, po dekrecie prezydenta Donalda Trumpa.

Czytaj też:

Bunt chrześcijan w Wielkiej Brytanii. Chodzi o "wspomagane samobójstwo"Czytaj też:

USA: Decyzje Donalda Trumpa ws. LGBT i gender są nierespektowane?