Pełczyńska-Nałęcz o "gorzkiej prawdzie" dla koalicji

Po przegranych przez kandydata KO Rafała Trzaskowskiego wyborach prezydenckich, widać wyraźne tarcia w koalicji rządzącej. O godz. 20 premier Donald Tusk ma zabrać głos po raz pierwszy od głosowania. Opozycja nawołuje Tuska do dymisji. Według nieoficjalnych informacji, Tusk ma zapowiedzieć głosowanie w Sejmie ws. wotum zaufania dla rządu. Szymon Hołownia już zdystansował się od poparcia rządu i nie wykluczył, że jego partia w takim głosowaniu może wstrzymać się od głosu.

Portal Onet podał, że działacze partii Szymona Hołowni mają się domagać dymisji całego zarządu Polski 2050. Niewykluczone, że dojdzie do rozłamu.

Tymczasem minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wylicza kwestie, które jej zdaniem doprowadziły do tak wielkiego kryzysu po stronie koalicji. Wymienia konkretne ustawy.

"Mamy 2 lata"

"Wiem, że to gorzkie słowa, ale lepiej powiedzieć to teraz, niż płakać za 2 lata: więcej tego samego przynosi więcej tego samego. I to właśnie zobaczyliśmy w wyniku wyborów.– Trzeba się wreszcie wziąć za prawdziwą zmianę. Miała być ustawa o TVP, żeby była to TV publiczna – nie ma. Miała być ustawa o profesjonalnym zarządzaniu spółkami skarbu państwa, czyli antykuwetowa – nie ma. Bo projekt Polski 2050 został zgodnie utrącony przez koalicjantów" – wskazuje z pretensją.

"Miała być polityka dla Polski lokalnej, a znowu mamy 'przywileje' dla dużych. Zamiast nowych linii kolejowych do takich miast jak Płock (realizacja odłożona na nieznaną przyszłość) – szybkie koleje tylko między największymi miastami. Oprotestowałam to jako minister rozwoju regionalnego, ale zdecydowała większość. No i wreszcie – polityka świętych krów. Potrzeba pieniędzy na zbrojenia i zdrowie, ale banki, choć zarabiają krocie kosztem naszego rozwoju, są nietykalne. WIBOR, choć niesprawiedliwy, nie „da się” zreformować. A walka o prawa ludzi vs deweloperów, jeśli się już udaje, to pomimo rządu. Zdecydujmy się na prawdziwą zmianę. Nie na powielanie PiS-u czy Konfy, ale na nasza własną wizję Polski. Mamy na to 2 lata" – apeluje szefowa MFiPR.

