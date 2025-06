Rzecznik PiS: Czekamy na zgłoszenia innych. Mentzen: Baju, baju dla naiwnych

W poniedziałek prezes PiS Jarosław Kaczyński zaproponował utworzenie rządu technicznego. Jak podkreślił, wynik wyborów prezydenckich to "czerwona kartka" dla obecnego rządu. – Demokracja walcząca przegrała – stwierdził.

Kaczyński przekonywał, że premierem rządu technicznego nie musi być polityk związany z PiS-em, natomiast – jak zaznaczył – "musi być to człowiek wyłoniony w rozmowach ze wszystkimi, którzy byliby gotowi tego rodzaju projekt poprzeć". Dlatego, zaapelował do "wszystkich sił politycznych", by poparły tę inicjatywę. – W przeciwnym razie będziemy mieli do czynienia z kontynuacją władzy bardzo, ale to bardzo niesprawnej w wymiarze merytorycznym. Kontynuacją tego niszczącego Polskę konfliktu, który został przed laty wymyślony – argumentował.

"Propozycja Jarosława Kaczyńskiego, dotycząca rządu technicznego i zakończenia rządów Tuska, na pierwszy rzut oka wydaje się nie mieć żadnych szans na większość w Sejmie" – napisał we wtorek na platformie X Sławomir Mentzen. "Jeżeli jednak Kaczyński wie więcej ode mnie i jest o czym rozmawiać, to zapraszam na spotkanie. Omówmy to" – dodał.

Mentzen: Zwykła zasłona dymna

"Doceniamy zainteresowanie p. Sławomira Mentzena inicjatywą Prawa i Sprawiedliwości, choć poparcie jego klubu z powodów arytmetyki sejmowej jest wciąż niewystarczające. Czekamy na zgłoszenia także innych środowisk politycznych. Tylko rząd techniczny może przywrócić porządek i prawo w naszej Ojczyźnie. Rząd apolityczny, ekspercki to powrót do normalności w Polsce" – skomentował rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Na te słowa zareagował jeden z liderów Konfederacji. "Tak jak myślałem, a właściwie to byłem pewien. Nie chodzi wam o realne odwołanie rządu Tuska, a o propozycję czysto medialną, zwykły spin i zajmowanie uwagi mediów przez miesiące, jak kiedyś z prof. Glińskim. Zwykła zasłona dymna. Nie macie większości, nie macie kandydata, nie macie konkretów. Zwykłe baju, baju dla naiwnych" – napisał Mentzen. I zacytował fragment archiwalnego wywiadu z Andrzejem Dudą, który użył podobnego sformułowania.

