Mentzen zaprasza Kaczyńskiego na spotkanie. "Omówmy to"

"Propozycja Jarosława Kaczyńskiego, dotycząca rządu technicznego i zakończenia rządów Tuska, na pierwszy rzut oka wydaje się nie mieć żadnych szans na większość w Sejmie" – napisał Mentzen we wtorek na platformie X. "Jeżeli jednak Kaczyński wie więcej ode mnie i jest o czym rozmawiać, to zapraszam na spotkanie. Omówmy to" – dodał.

Kaczyński proponuje rząd techniczny

To reakcja na poniedziałkowe wystąpienie prezesa prezes PiS Jarosława Kaczyński, który zaproponował utworzenie rządu technicznego. Według niego "wynik wyborów prezydenckich to czerwona kartka dla obecnego rządu". – Demokracja walcząca przegrała – powiedział.

Podkreślił, że premierem tego rządu nie musi być polityk związany z PiS, natomiast – jak dodał – musi być to człowiek wyłoniony w rozmowach ze wszystkimi, którzy "byliby gotowi tego rodzaju projekt poprzeć". Dlatego, zaapelował do "wszystkich sił" politycznych, by poparły tę inicjatywę.

Kaczyński przekonywał, że w przeciwnym razie "będziemy mieli do czynienia z kontynuacją władzy, bardzo, ale to bardzo niesprawnej w wymiarze merytorycznym". – Poza tym kontynuacją tego niszczącego Polskę konfliktu, który został przed laty wymyślony (...) przez Donalda Tuska, czy być może jego doradców, który cały czas trwa i bardzo naszej ojczyźnie szkodzi – argumentował.

Tusk zapowiada wniosek o wotum zaufania dla rządu

Premier Donald Tusk w swoim pierwszym przemówieniu po porażce Rafała Trzaskowskiego w poniedziałek wieczorem zapowiedział, że w najbliższym czasie zwróci się do Sejmu z wnioskiem o wotum zaufania dla rządu. Zapewnił, że rząd będzie współpracować z nowym prezydentem wszędzie tam, gdzie to konieczne i możliwe.

Tusk liczył na wygraną Trzaskowskiego, ponieważ jego rząd miałby wtedy przychylnego sobie prezydenta, dzięki któremu koalicja złożona z KO, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy mogłaby szybciej przeprowadzać zmiany w Polsce, zakładając, że Trzaskowski nie będzie wetował ustaw.

