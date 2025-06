"Bardzo silny szantaż". Bryłka ostrzega Nawrockiego

Zaledwie dzień po wyborczym zwycięstwie Karola Nawrockiego niemiecki europoseł zamieścił w mediach społecznościowych w wpis, w którym zagroził Polsce ponownym zamrożeniem unijnych środków, jeśli nowy prezydent będzie blokował proces "przywracania praworządności". Jak uważa Anna Bryłka z Konfederacji, taki głos może nie być odosobniony, a Bruksela będzie wywierała naciski na Pałac Prezydencki, aby pozwolił on rządowi Donalda Tuska na kontynuację "reform".

– Na pewno prezydent elekt musi się liczyć z tym, że będzie pod bardzo silnym szantażem. Za chwilę Komisja Europejska powie, że nie ma w Polsce praworządności, bo jest prezydent, który blokuje ustawy dotyczące wymiaru sprawiedliwości itd. To będzie naprawdę gigantyczny szantaż, pod którym znajdzie się Kancelaria Prezydenta – powiedziała europoseł.

– Mieliśmy do czynienia z szantażem finansowym ze strony KE za rządów Mateusza Morawieckiego. Premier Morawiecki naprawdę zgadzał się na prawie wszystkie polityki na poziomie UE. A pomimo tego i tak PiS był pod szantażem finansowym ze strony KE. Cała Polska była pod takim szantażem. Nie można w żaden sposób do tego podchodzić naiwnie, bo tak będzie to wyglądało przez najbliższy czas – kontynuowała.

Bryłka wskazała, że Nawrocki nie jest "wymarzonym" przez brukselskie elity prezydentem.

Środki dla Polski znów zamrożone?

Wspomniany wyżej wpis niemieckiego polityka nie jest odosobnionym głosem w kwestii możliwego zamrożenia unijnych środków dla Polski z powodu zwycięstwa Nawrockiego. "Die Tageszeitung" ocenia, że nowy prezydent może bojkotować obecne władze.

"Może to również wywrzeć presję na UE, która udzieliła Tuskowi wotum zaufania i uwolniła miliardy euro z wcześniej zablokowanych funduszy. Teraz jest jasne, że rząd Tuska nie będzie w stanie dotrzymać obietnic demokratyzacji. Gdyby Bruksela ponownie zakręciła kurek z pieniędzmi, w połączeniu z polityką bojkotu Nawrockiego mogłoby to doprowadzić do upadku rządu Tuska i przedterminowych wyborów" – wskazuje korespondentka gazety Gabriele Lesser.

