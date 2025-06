Morawiecki: Polsce grozi utarta suwerenności wobec rynków finansowych

W środę rano w Polsat News gościł były premier Mateusz Morawiecki. Rozmowa, którą prowadził Marcin Fijołek dotyczyła bieżącej sytuacji na polskiej scenie politycznej w kontekście rozstrzygniętych w niedzielę wyborów prezydenckich. Karol Nawrocki wygrał z wynikiem 50,89 proc. Jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski uzyskał 49,11 proc. głosów.

W trakcie wywiadu Morawiecki ocenił, że rząd dostał żółtą, a może nawet czerwoną kartkę, i to właśnie rząd pociągnął Rafała Trzaskowskiego na dno "jak kamień młyński".

Morawiecki: Nie wszystko zależy od stopy referencyjnej

Jednym z tematów rozmowy była sytuacja gospodarcza. – Karol Nawrocki zaproponował obniżkę cen energii elektrycznej i to był bardzo dobry plan. On ten plan będzie proponował do realizacji jako prezydent, jestem o tym przekonany – powiedział Morawiecki.

Były premier argumentował, że rząd ma w ręku szereg instrumentów m.in. taryfowych, ale i związanych z zyskami firm. – Teraz mamy monstrualne zyski banków, trzy razy wyższe niż w roku 2022, 2023 i gdzie są niższe raty kredytowe? – pytał.

– Oni przerzucają winę na Radę Polityki Pieniężnej. Ja pochodzę z rynków finansowych i wiem dokładnie, na czym polegają te mechanizmy. To nie jest prawda, że wszystko zależy tylko od stopy referencyjnej banku centralnego – zaznaczył, dodając, że wielkie zyski banków można przełożyć na korzyść dla kredytobiorców. Polityk wyraził przekonanie, że powinny wrócić program "wakacje kredytowe", mówił także o podatku od "nadmiarowych zysków".

Morawiecki: Polsce grozi utrata suwerenności wobec rynków finansowych

– Przez osiem lat naszych rządów, mimo 200 miliardów na ratowanie firm, mimo obniżki podatków [...] mimo wielkiej polityki rolnej, polityki wyrównywania szans w regionach, dług publiczny do PKB zmalał z 52 procent do 49 procent. Dzisiaj, po dwóch latach 2024-2025, za które w pełni odpowiada ten rząd, dług publiczny do PKB rośnie do 59 procent – o 10 punktów procentowych. Czyli grozi nam utarta suwerenności wobec rynków finansowych i Komisji Europejskiej poprzez nadmierne, szybkie zadłużanie się – powiedział Morawiecki.

