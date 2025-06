Zełenski złożył Putinowi propozycję. Doczekał się szybkiej odpowiedzi

Rosyjski przywódca stwierdził, że władze Ukrainy przystąpiły do "organizowania aktów terrorystycznych”. Wspomniał o przypadkach zawalenia się mostów w obwodach briańskim i kurskim. Początkowo rosyjskie siły bezpieczeństwa określiły te zdarzenia jako akty terroryzmu, po czym wycofały się z takiego twierdzenia, by potem znów twierdzić, że katastrofy to wynik działania terrorystów.

– Jak możemy organizować spotkania w takich warunkach? O czym rozmawiać? Kto w ogóle negocjuje z tymi, którzy polegają na terrorze? Z terrorystami – powiedział Putin.

Wyjaśniając swoją niechęć do wstrzymania działań wojennych na 30 dni, Putin powiedział, że zawieszenie broni zostanie wykorzystane "do napompowania reżimu zachodnią bronią, kontynuowania gwałtownej mobilizacji i przygotowania innych aktów terrorystycznych”.

Warto zauważyć, że oskarżając Ukrainę o terroryzm, Putin odniósł się wyłącznie do incydentu z mostami na linii frontu, przemilczając natomiast np. atak na lotniska, który rosyjskie Ministerstwo Obrony wcześniej nazwało aktem terrorystycznym.

Propozycja Zełenskiego

Wołodymyr Zełenski poinformował wcześniej, że Ukraina zaproponowała Rosji zawieszenie broni przynajmniej do czasu osobistego spotkania przywódców obu państw. Jednocześnie wyraził przekonanie, że Rosjanie nie są gotowi na zawieszenie broni.

– Jeśli na tym spotkaniu zobaczymy, że możemy kontynuować dialog, rozejm zostanie przedłużony – podkreślił. w środę ukraiński prezydent. – Dlaczego wstrzymanie walk do spotkania przywódców? Dlatego, że się spotkamy. Jeśli nie będzie żadnego porozumienia, jeśli nie będzie życzenia ani pomysłu, jak to (wojnę — red.) zakończyć, to zawieszenie broni zakończy się w tym dniu – tłumaczył.

Zełenski wskazywał, że jeśli okaże się, że kontynuacja dialogu jest możliwa a strony są gotowe do kroków na rzecz deeskalacji, to zawieszenie broni będzie przedłużone wraz z amerykańskimi gwarancjami pośrednictwa".

