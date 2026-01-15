Prezydent Rosji wygłosił przemówienie na konferencji prasowej dotyczącej zasad polityki zagranicznej, którymi ma się kierować Moskwa. – Uważamy, że warto powrócić do merytorycznej dyskusji, aby wypracować warunki do pokojowego rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Im szybciej, tym lepiej. Nasz kraj dąży do długotrwałego i trwałego pokoju, który niezawodnie zapewni bezpieczeństwo wszystkim – powiedział.

Putin: Kijów i wspierające go stolice wciąż nie są gotowi na pokój

Rosyjski polityk powtórzył wyrażaną wcześniej ocenę strony rosyjskiej, że władze w Kijowie, ale także część pomagających Ukrainie rządów, nie jest jeszcze gotowa na zakończenie wojny rosyjsko-ukraińskiej. (Rosjanie stosują określenie "specjalna operacja wojskowa" lub "konflikt na Ukrainie".).

– Nie wszyscy, w tym Kijów i wspierające go stolice, są na to gotowi – bezpodstawnie oskarżał. – Mamy jednak nadzieję, że prędzej czy później ta potrzeba zostanie uznana. Do tego czasu Rosja będzie konsekwentnie realizować swoje cele. Jak wielokrotnie podkreślałem, jesteśmy otwarci na obopólnie korzystną współpracę ze wszystkimi krajami bez wyjątku – zakończył.

Prezydent Rosji: Prowadzimy rozważną, konstruktywną politykę zagraniczną

Putin powiedział, że "obecnie dziesiątki państw na świecie cierpi z powodu braku poszanowania ich praw suwerennych, chaosu i bezprawia, a jednocześnie nie mają sił i zasobów, aby się bronić". – Rozsądnym wyjściem z tej sytuacji wydaje się bardziej uporczywe domaganie się przestrzegania prawa międzynarodowego przez wszystkich członków społeczności międzynarodowej, a także udzielenie realnej pomocy rodzącemu się nowemu, bardziej sprawiedliwemu, wielobiegunowemu porządkowi świata – oznajmił.

Dalej podkreślał potrzebę współpracy państw na arenie międzynarodowej. – Jednym z kluczowych czynników zrównoważonego rozwoju i dobrobytu ludzkości jest współpraca międzynarodowa. W dzisiejszym zróżnicowanym i wzajemnie powiązanym świecie globalna stabilność i bezpieczeństwo zależą bezpośrednio od zdolności państw do konstruktywnej interakcji. Otwarte i uczciwe partnerstwa stwarzają możliwości stawienia czoła wspólnym, nawet najbardziej złożonym wyzwaniom – wmawiał Putin.

– Nie bez powodu mówi się, że pokój nie pojawia się ot tak; on się buduje, i to każdego dnia. Pokój wymaga wysiłku, odpowiedzialności i świadomego wyboru. I aktualność tego jest oczywista. Zwłaszcza teraz, gdy sytuacja na arenie międzynarodowej coraz bardziej się pogarsza. Nie sądzę, żeby ktokolwiek miał z tym polemizować – kontynuował. – Nasz kraj zawsze prowadził i będzie prowadził rozważną, konstruktywną politykę zagraniczną, uwzględniającą zarówno nasze interesy narodowe, jak i obiektywne globalne trendy rozwojowe – powiedział prezydent Federacji Rosyjskiej.

