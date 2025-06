"Infantylne rozedrganie". Brudziński odpowiedział krytykom

28 czerwca odbędzie się kongres Prawa i Sprawiedliwości, na którym wyłonione zostanie kierownictwo partii. Pojawiły się spekulacje, czy podczas wydarzenia Jarosław Kaczyński zdecyduje się przekazać stery w partii. Wszystko wskazuje jednak, że to jeszcze nie ten moment. Jak bowiem poinformowała Wirtualna Polska, zarząd PiS planuje zaapelować do Kaczyńskiego, aby ten nie ustępował z funkcji prezesa. Przy takim stanowisku polityków ugrupowania ma utwierdzać kolejny sukces wyborczy – zwycięstwo popieranego przez PiS prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich.

Regionalne struktury PiS zwróciły się z apelem do Jarosława Kaczyńskiego, aby pozostał na swojej funkcji. "Zjazd Okręgowy PiS w Szczecinie podjął uchwałę w sprawie wyboru prezesa PiS podczas najbliższego Kongresu naszej partii 28 czerwca br. Delegaci w okręgu 41 zwrócili się z prośbą do prezesa Jarosława Kaczyńskiego, aby kandydował na kolejną kadencję szefa PiS" – poinformował w sobotę na platformie X Joachim Brudziński.

"Wyrażając głęboki szacunek i i uznanie dla dotychczasowego przywódca Pana Prezesa Jarosława Kaczyńskiego, a także kierując się poczuciem odpowiedzialności za przyszłość naszej formacji politycznej i dobra Rzeczypospolitej Polskiej, niniejszym podejmujemy uchwałę następującej treści: Zarząd Okręgowy nr 41 Prawa i Sprawiedliwości zwraca się z prośbą i nadzieją, aby kandydatem na Prezesa Prawa i Sprawiedliwości podczas Kongresu (...) był Pan Prezes Jarosław Kaczyński. W naszej głębokiej ocenie, Jarosław Kaczyński, jako współtwórca i niekwestionowany lider naszej partii, jest gwarantem jedności, ciągłości ideowej oraz determinacji w realizacji programu, który służy suwerenności i rozwojowi Polski, sprawiedliwości społecznej i umacnianiu tożsamości narodowej" – czytamy w uchwale.

Brudziński komentuje

Według wielu taki ruch sprawi, że młodzi nie będą chcieli angażować się w działalność partii i konieczna jest zmiana pokoleniowa. Na słowa krytyki odpowiedział Brudziński. Wskazał, że "z dużym szacunkiem czyta opinie i uwagi pod wpisem o dzisiejszej uchwale Zjazdu Okręgowego w Szczecinie".

"Pozwólcie, że pozwolę się nie zgodzić z Waszym (infantylnym) rozedrganiem. Od początku lat 90-tych kiedy wstąpiłem do PC, czytam i słyszę, że Jarosław Kaczyński jest politykiem starym i wypalonym i powinien odejść na emeryturę. Proponuje mu się honorową prezesurę i oddanie partii młodym politykom. 15 lat byłem sekretarzem generalnym partii, dzisiaj jestem europosłem i nie aspiruję do żadnych stanowisk partyjnych, czy rządowych, ale znam moją partię bardzo dobrze i wiem najlepiej, że to co w politologii nazywa się procesem depersonalizacji partii politycznej, w wypadku PIS oznacza chaos i olbrzymie perturbacje. Odejście PJK z funkcji Szefa PIS oznacza satysfakcję dla internetowych „mądrali” i nadzieję dla Tuska na utrzymanie władzy. Szanuje Wasze opinie, ale ponieważ dobrze życzę Polsce, polskiej prawicy i mojej partii zupełnie się z Wami nie zgadzam" – podsumował europoseł PiS.

