Gawkowski: Osoby, które krytykują ten rząd, powinny być natychmiast z niego usuwane

W środę rząd Donalda Tuska uzyskał wotum zaufania. Wedle zapowiedzi jest ono nowym, symbolicznym otwarciem, które ma przyspieszyć prace legislacyjne. Zdobyte poparcie parlamentarne wiąże się również z zapowiadaną od tygodni rekonstrukcją. O jej szczegółach, jak również planach rządu na najbliższe miesiące oraz pomyśle na współpracę z Karolem Nawrockim mówił dziś w Radiu Zet wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Gawkowski: Redukcja stanowisk wiceministrów będzie duża

Wicepremier z pełną stanowczością stwierdził, że zapowiadana od kilku dni rekonstrukcja rządu odbędzie się na pewno przed zaprzysiężeniem nowego prezydenta. Potwierdził tym samym wczorajszą deklarację Donalda Tuska, że nastąpi ona do końca lipca. W tym czasie Tusk ma przeprowadzić rozmowy z szefami wszystkich resortów.

Minister cyfryzacji przekazał również, że zmiany będą spore, a zaplanowana redukcja etatów dotknie nawet ok. 20 proc. wiceministrów we wszystkich resortach. – Rozmowy na temat uszczuplenia rządu odbędą się na poziomie koalicyjnym. Redukcja będzie duża – dodał i jednocześnie podkreślił, że zmiany nie mogą być gwałtowne i zbyt pochopne, ponieważ mogłyby sparaliżować prace rządu. Ocenił także, że ci, którzy postulują jak najszybsze ich przeprowadzenie, prawdopodobnie nie wiedzą, jak wygląda organizacja pracy ministerialnej. Zarzucił to m.in. marszałkowi Szymonowi Hołowni.

Zapytany o rzecznika rządu odparł, że z pewnością będzie to ktoś z kręgu znanych postaci polityki. – To jest najbliższa osoba z otoczenia premiera. Dobrze by było, aby rzecznikiem rządu była kobieta. Ale to premier powinien ogłosić to nazwisko. Rzecznik pojawi się wcześniej niż rekonstrukcja – ujawnił.

Wicepremier: Politykom, którzy wyskakują ze zmianami proponuję dużo meliski

Gawkowski w ostrych słowach wypowiedział się na temat polityków, którzy w ostatnich tygodniach medialnie krytykowali pracę obecnego rządu. Poparł tym samym Donalda Tuska, który zapowiedział, że nie będzie tolerował sporów w rządzie, które stają się publiczne.

– Osoby w rządzie, które krytykują ten rząd powinny być natychmiast usuwane. Dotyczy to ministrów wszystkich partii. Decyzję powinien podejmować premier w konsultacji z liderami koalicji – powiedział. – Nie wydaje mi się normalne, kiedy jakiś członek rządu krytykuje i mówi, że coś nie jest zrobione, czegoś nie potrafimy – to znaczy, że ty też się nie nadajesz – dodał.

Rekonstrukcja na pewno przed zaprzysiężeniem Karola Nawrockiego

– Chodzi o to, aby zamknąć pewien etap. Będzie nowy prezydent, będzie nowy rząd – powiedział Gawkowski i potwierdził, że zaprzysiężenie nowych ministrów odbędzie się jeszcze za prezydentury Andrzeja Dudy. Podkreślił, że to ważne, aby nowy prezydent, który będzie miał swój program i swoją wizję współpracy, rozpoczął urząd w nowej rządowej rzeczywistości.

Wicepremier raczej sceptycznie podchodzi do kwestii kohabitacji Karola Nawrockiego z rządem. – Nie podoba mi się to, co mówi dzisiaj Karol Nawrocki, że większość (ustaw) będzie blokował. Jeżeli słyszę głosy ze strony Prawa i Sprawiedliwości, że nareszcie będziemy pokazywać, czym jest prawdziwa blokada, to jest to głupie – stwierdził.

– Będziemy realizować programy mówiąc "prezydencie, sprawdzamy cię"– podsumował Gawkowski i zapowiedział, że biurko nowego prezydenta będzie "zasypywane ustawami". – To jest dobra koncepcja rządzenia – pokazujemy, że pracujemy – dodał.

