"To nadaje się na komisję śledczą", "żadnej afery tam nie ma". Komentarze po ujawnieniu nowych taśm

Telewizja Republika opublikowała w poniedziałek fragmenty podsłuchanych rozmów posła KO Romana Giertycha z bankierem Leszkiem Czarneckim i Pawłem Grasiem, szefem gabinetu politycznego premiera Donalda Tuska.

Politycy i dziennikarze komentują taśmy ujawnione przez TV Republika

Treść ujawnionych nagrań jest szeroko komentowana w mediach społecznościowych zarówno przez dziennikarzy, jak i polityków.

"Odsłuchałem te nagrania z Republika TV, które miały wstrząsnąć polską polityką. Na nagraniu Giertych jest Giertychem, a także przynudza o rozliczeniach. Gdzie się wysyła reklamację za stracony czas?" – pyta Adrian Zandberg, lider partii Razem.

"To nadaje się na komisję śledczą. Mamy moim zdaniem do czynienia z patopaństwem Tuska w którym ziejący z nienawiści do PiS Roman Giertych występuje w roli pociągającego za sznurki politycznymi rozliczeniami w nielegalnie przejętej prokuraturze" – uważa Janusz Kowalski, poseł PiS.

"Wartościowe te taśmy Giertycha. Na ich podstawie można go polubić" – pisze Patryk Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski.

Mentzen: Słabe, żadnej afery tam nie ma

"Publikowanie prywatnych rozmów jest po prostu słabe. Zwłaszcza, że żadnej afery tam nie ma. A nagrywanie rozmów adwokata z jego klientem, nie mówiąc już o ich publikowaniu, to już standardy sowiecko-afrykańskie" – stwierdził Sławomir Mentzen, poseł Konfederacji.

"W taśmach widać polityczne działania prokuratury. Łamanie tajemnicy postępowania. Patologia władzy na całego" – oświadczył Jacek Ozdoba, poseł PiS.

"Dawno dawno temu (za moich czasów) politycy na taśmach mówili odwrotnie niż publicznie i to było coś. Jak mówią to samo co publicznie to po co nagrywać?" – pyta Paulina Matysiak, posłanka partii Razem.

"(...) To Roman Giertych odgrywa funkcję cyngla zemsty politycznej, działającego na zlecenie Donalda Tuska. Adam Bodnar daje twarz rozliczeniom i działaniom niezgodnym z literą prawa. To cwana polityczna manipulacja Tuska – łagodny wizerunek Bodnara mający przykryć działania ogarniętego żądzą zemsty omdleusza z Italii" – napisał Michał Jelonek, dziennikarz TV Republika.

"Trzaskowski się skończył tym g*wnem w Wiśle". Giertych i Graś rozmawiają o wyborach

Podsłuchane rozmowy Giertycha z Czarneckim. Są nowe taśmy