"Publiczne pranie brudów". Motyka o dymisji Hennig-Kloski

Premier Donal Tusk zapowiedział rekonstrukcję rządu w lipcu. Politycy PO przewidują, że Rada Ministrów musi zostać odchudzona.– Jeszcze w lipcu ogłosimy nowe otwarcie. Nie mówię tutaj o zmianie nazwisk, ale przede wszystkim o zmianie struktury rząd – deklarował szef rządu. Media donoszą o likwidacji niektórych resortów, np. sportu oraz aktywów państwowych i włączeniu ich jako departamentów do innych ministerstw.

– Na pewno rząd będzie mniejszy, na pewno to odchudzenie jest możliwe, które wpłynie też na przyspieszenie prac rządowych. Później poprawa komunikacji – komentował w programie "Tłit" zapowiadaną na lipiec rekonstrukcję rządu wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka. Czy zmiany dotkną również resort klimatu? Chodzi o dymisję minister Pauliny Hennig-Kloski.

Według Motyki "niedobrze świadczy o koalicji, że publicznie pierze brudy". – To też powinna być decyzja wspólna z premierem, a nie kwestia do debaty na Twitterze. Ja z tej współpracy jestem zadowolony. Natomiast ocena pracy w samym rządzie należy do liderów partii koalicyjnych, do samego premiera. To nie ja będę meblował ten gabinet – podkreślił wiceminister klimatu, rzecznik PSL.

Sondaż: Najlepszy i najsłabszy minister rządu Tuska. Polacy wskazali

W nowym badaniu sprawdzono, którego ministra rządu Donalda Tuska Polacy oceniają najlepiej, a którego najsłabiej. W badaniu zadano pytanie: "Który, w twojej ocenie, minister w rządzie Donalda Tuska działa najsłabiej?". Tutaj respondenci najczęściej wskazywali na minister edukacji Barbarę Nowacką, która uzyskała 13,6 proc. głosów.

Na drugim miejscu wśród najgorzej działających ministrów znalazła się Izabela Leszczyna, która dowodzi Ministerstwem Zdrowia. Wskazało ją 12,8 proc.

Na trzecim miejscu znalazła się minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska z Polski 2050 z wynikiem 10,4 proc.

