Błaszczak mocno. "To niszczenie państwa"

W poniedziałek Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie z wyborów prezydenckich. Sprawozdanie z wyborów prezydenckich poparło sześciu członków PKW, przeciw był jeden, a dwóch wstrzymało się od głosu. Do konkluzji wprowadzono poprawki zgłoszone przez Ryszarda Balickiego, dotyczące nieprawidłowości podczas głosowania, przede wszystkim w drugiej turze. Sprawozdanie Państwowej Komisji Wyborczej trafi teraz do Sądu Najwyższego, który rozstrzyga o ważności wyboru prezydenta. Decyzję podejmie Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (IKNiSP), której status kwestionuje rząd Donalda Tuska, powołując się na orzeczenia europejskich trybunałów.

Obecnie IKNiSP rozpatruje protesty wyborcze. Sędziowie ocenią, czy podczas głosowania doszło do naruszeń, a jeśli tak, to czy miały one wpływ na wynik wyborów. Termin składania protestów upłynął w poniedziałek (16 czerwca).

Błaszczak odpowiedział koalicji

Coraz głośniej wybrzmiewają głosy przedstawicieli koalicji rządzącej, którzy podważają uczciwość ostatnich wyborów, a co za tym idzie ich wynik. – Przede wszystkim trzeba wyjaśnić, mówię tutaj o tym działaniu Państwowa Komisja Wyborcza, Sąd Najwyższy, czy wszystko przebiegło zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem, zgodnie z zasadami w tych wyborach – powiedział szef MSWiA Tomasz Siemoniak w TVN24. Poseł KO Roman Giertych wprost domaga się ponownego przeliczenia wszystkich głosów, a nawet powtórzenia wyborów.

Całą sprawę skomentował szef klubu parlamentarnego PiS. "Podważanie wyników wyborów przez koalicję 13 grudnia to niszczenie państwa. Co jest w tym najgorsze? Kompletny cynizm polityków PO, którzy przecież mają świadomość, że nie ma żadnych wątpliwości co do zwycięstwa Karola Nawrockiego. Robią to tylko po to żeby dać paliwo swojemu twardemu elektoratowi, żeby móc dalej polaryzować społeczeństwo i kwestionować działalność Prezydenta RP. Oni nie mają żadnych hamulców" – napisał Mariusz Błaszczak w serwisie X.

