Hołownia ogłosił "nowy początek Polski 2050”

We wtorek późnym wieczorem Szymon Hołownia, lider Polski 2050, ogłosił, że Rada Naczelna PSL zdecydowała o zakończeniu współpracy z jego ugrupowaniem w ramach Trzeciej Drogi. Jeszcze tego samego wieczoru, odmienne stanowisko zaprezentowali politycy PSL. Rzecznik partii Miłosz Motyka w rozmowie z Polską Agencją Prasową wyjaśnił, że nie podjęto żadnej formalnej uchwały w sprawie samodzielnego startu w wyborach. Tymczasem lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz nazwał fakt zakończenia projektu Trzeciej Drogi "naturalnym finałem".

"Nowy początek" partii Hołowni

W piątek Szymon Hołownia zapowiedział "nowy początek Polski 2050". Jego partia chce osiągnąć "konkretne rzeczy" na nowym etapie funkcjonowania.

– W 2020 roku staliśmy dokładnie w tym samym miejscu po wyborach prezydenckich […] tutaj, pod pomnikiem Solidarności, ogłaszając powstanie ruchu Polska 2050 […]. Dzisiaj stajemy w tym miejscu, bo to jest nowy początek Polski 2050. Przeszliśmy cztery wybory, znaleźliśmy się w Trzeciej Drodze, który to projekt bardzo dobrze posłużył polskiej demokracji i tak naprawdę stał się drzwiami do zmiany, ta nasza współpraca z PSL-em – powiedział marszałek Sejmu.

Polityk zapowiedział, że w najbliższych dniach zostanie złożonych kilka projektów ustaw. Jednym z nich będzie propozycja zakazania korzystania przez uczniów szkół podstawowych ze smartfonów. Hołownia dodał, że będzie także starał się przekonać koalicjantów do ustawy antykuwetowej.

– Będziemy się starali zrobić wszystko, żeby ustawa antykuwetowa znalazła się w Sejmie jak najszybciej (...) i żeby przekonać do niej naszych koalicjantów. Będziemy o tym mówić na każdej konferencji prasowej, będziemy ten temat podnosić, będziemy go podbijać. Aż w końcu, jeżeli nie można w naturalny sposób, to mam nadzieję, że przełamiemy tę masę krytyczną, która sprawi, że zrealizujemy tę obietnicę, na którą czekają nasi wyborcy – wskazał.

