Koniec wojny na Bliskim Wschodzie? Iran i USA potwierdzają, Izrael milczy

Jak podaje "The New York Times" szczegóły umowy pozostają wciąż nieznane, a izraelskie władze nie wydały do tej pory oficjalnego potwierdzenia ustaleń.

Niejasne warunki porozumienia

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił w mediach społecznościowych, że "Izrael i Iran w pełni się zgodziły, że nastąpi całkowite i całkowite zawieszenie broni”. Jednocześnie zastrzegł, że zawieszenie zostanie wdrożone etapami, w miarę wygaszania trwających jeszcze operacji wojskowych. Ustalenia potwierdził w telewizji Fox News wiceprezydent USA J.D. Vance, który oświadczył, że "wojna wydaje się praktycznie zakończona" i że pojawiła się szansa na "rozpoczęcie prawdziwego procesu pokojowego".

twitter

Iran potwierdza zawieszenie broni, Izrael milczy

Z kolei irański minister spraw zagranicznych Abbas Aragchi napisał na platformie X, że obecnie nie osiągnięto żadnego porozumienia dotyczącego zawieszenia broni ani wstrzymania działań zbrojnych. Dodał jednak, że jeśli reżim izraelski wstrzyma swoją bezprawną agresję wobec narodu irańskiego najpóźniej do godziny 4:00 czasu teherańskiego, jego kraj nie podejmie dalszych działań odwetowych.

W kolejnym wpisie Aragchi potwierdził, że o godz. 4.00 nad ranem czasu lokalnego Iran miał zaprzestać działań militarnych wymierzonych w Izrael, . Podziękował także żołnierzom za walkę "do ostatniej kropli krwi".

twitter

Rząd Izraela do tej pory nie wydał oficjalnego stanowiska w sprawie zawieszenia broni. Wręcz przeciwnie — izraelska armia poinformowała we wtorek rano o trzech falach irańskich ataków rakietowych, w wyniku których zginęły co najmniej trzy osoby. Służby ratunkowe potwierdziły ofiary śmiertelne w wyniku ostatnich ostrzałów, co podważa faktyczne wdrożenie rozejmu.

Amerykańska interwencja i rola Kataru

Dwa dni przed ogłoszeniem rozejmu amerykańskie bombowce zbombardowały irańskie obiekty nuklearne, co doprowadziło do dalszej eskalacji konfliktu. W odpowiedzi Iran wystrzelił rakiety w kierunku bazy Al Udeid w Katarze — największego amerykańskiego obiektu wojskowego na Bliskim Wschodzie, gdzie stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy.

Według anonimowych źródeł dyplomatycznych, na które powołuje się "NYT", to właśnie Katar odegrał kluczową rolę w mediacji między stronami. Wysocy rangą przedstawiciele tego kraju mieli przekonać Teheran do przyjęcia amerykańskiej propozycji zawieszenia broni, informując, że została ona zaakceptowana również przez Izrael.

Czytaj też:

Atak Iranu. Kosiniak-Kamysz: Odebrałem meldunekCzytaj też:

Szef dyplomacji Iranu spotkał się w Moskwie z Putinem