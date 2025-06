Erdogan: Trump przystąpi do rozmów między Ukrainą a Rosją pod jednym warunkiem

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan powiedział, że Donald Trump dołączy do rozmów pokojowych między Ukrainą a Rosją, jeśli prezydent Rosji Władimir Putin zgodzi się wziąć w nich udział. Erdogan wskazał, że Trump powiedział mu to w trakcie lotu powrotnego ze szczytu NATO w Hadze. O sprawie donosi agencja Reuters.

Erdogan stwierdził, że podczas pierwszego spotkania z Trumpem od czasu jego powrotu do urzędu powiedział prezydentowi USA, że Ankara chce, aby przywódcy Ukrainy i Rosji spotkali się w Turcji na rozmowach pokojowych.

– On [Trump – przyp. red.] powiedział: "Jeśli prezydent Rosji Władimir Putin przyjedzie do Stambułu lub Ankary, aby rozwiązać problem, to ja też przyjadę. Nawiążemy niezbędne kontakty i jeśli Bóg pozwoli, to spotkanie odbędzie się tak szybko, jak to możliwe'” – stwierdził turecki przywódca.

Przypomnijmy, że 16 maja w Stambule odbyły się bezpośrednie rozmowy między delegacjami rosyjską i ukraińską po raz pierwszy od ponad trzech lat.

Spotkanie Zełenski – Putin

Temat osobistego spotkania prezydentów Ukrainy i Rosji jest okazjonalnie poruszany w przestrzeni informacyjnej. Prezydent Ukrainy oświadczył, że Kijów jest gotow na spotkania z Rosjanami w dowolnym formacie, w szczególności na negocjacje na szczeblu liderów w składzie: prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, przywódca Rosji Władimir Putin i prezydent USA Donald Trump.

– Jeśli Putin nie czuje się komfortowo ze spotkaniem dwustronnym, albo wszyscy chcą, żeby było to spotkanie trójstronne, to mnie to nie obchodzi. Jestem gotowy na każdy format – podkreślił swego czasu prezydent Ukrainy.

Tymczasem rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow oświadczył, że spotkanie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego z przywódcą Rosji Władimirem Putinem jest możliwe, ale powinno być wynikiem porozumień między obiema delegacjami.

