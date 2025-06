Powrót do przeszłości

Konserwatywny dramaturg, niedoszły laureat Nagrody Nobla, jego utwory wydawano również w Polsce i ekranizowano w Hollywood, czasem bez wiedzy i zgody autora. W roku 1894, wyprzedzając Herberta George’a Wellsa, popełnił powieść o podróży w czasie. Nowoczesny koncept, ożeniony z wątkiem awanturniczo-romansowym, nie zainteresował Amerykanów. Był dla nich za bardzo patriotyczny. Główny bohater, zdeklasowany hrabia i bon vivant, wracając w stanie wskazującym z balu kostiumowego, daje się namówić do udziału w naukowym eksperymencie. Wehikuł czasu przenosi go 200 lat wstecz. Trafiwszy do pałacu pradziadka, Tibor nie traci rezonu.