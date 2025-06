Zaprzysiężenie Karola Nawrockiego. Hołownia zdecydował

Wygląda na to, że spór o to, co zrobi Szymon Hołownia w związku z zaplanowanym na 6 sierpnia zaprzysiężeniem prezydenta-elekta Karola Nawrockiego, został rozwiązany. W sobotę lider Polski 2050 jasno i stanowczo zadeklarował, że jeśli Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego uzna ważność wyborów, ten zwoła Zgromadzenie Narodowe i odbierze przysięgę prezydencką od Karola Nawrockiego.

"Nie będzie żadnego kombinowania"

– Nie będzie żadnego kombinowania. Jasno i wyraźnie potwierdzam to, co powiedziałem już trzykrotnie publicznie, głośno i wyraźnie: jeżeli Sąd Najwyższy, ta Izba, którą mamy i niestety innej nie mamy, bo musimy sobie dopiero tę sytuację wyczyścić, nie wyda postanowienia o nieważności wyborów prezydenckich, zwołam Zgromadzenie Narodowe na 6 sierpnia i odbiorę przysięgę od Karola Nawrockiego. Kropka – powiedział Szymon Hołownia podczas briefingu prasowego po Radzie Krajowej Polski 2050.

Tym samym Hołownia, jako drugi z liderów koalicji rządzącej, obok Władysława Kosiniaka-Kamysza, jasno zadeklarował, że nie będzie brał udziału w jakichkolwiek próbach podważenia wyników wyborów prezydenckich.

Na Hołownię wylał się hejt

Decyzja Szymona Hołowni nie pozostała bez echa. Pod deklaracją marszałka na portalu X pojawiło się mnóstwo hejterskich komentarzy, w których internauci oskarżyli go o zdradę. W niewybrednych słowach zarzucili marszałkowi okrycie swojego nazwiska hańbą i zapowiedzieli brak poparcia dla jego ugrupowania w następnych wyborach.

Grono krytykujących postawę marszałka zasilił w niedzielę także Tomasz Lis, który w kilku wpisach na X zarzucił liderowi Polski 2050 sprzyjanie Prawu i Sprawiedliwości. "Jedyny sukces to dwukrotna wydatna pomoc Kaczyńskiemu w zainstalowaniu w pałacu prezydenckim jego marionetek. Gdy teraz miał raz okazję zrobić coś znaczącego, to z braku odwagi i charakteru stchórzył" – napisał Lis.

W kolejnym wpisie dziennikarz jeszcze mocniej uderzył w jednego z liderów koalicji rządzącej pisząc: "Dziś niejaki Hołownia uznał, że jakiś sąd może nie jest wolny i legalny, ale jest jaki jest i jego uchwałę trzeba przyjąć”.

