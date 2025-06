Kaleta: SG powinna żądać od Niemców pełnej dokumentacji i dowodów

W środowiskach opozycyjnych coraz częściej słychać głosy, że wobec otwarcia zachodniej granicy na afrykańskich i muzułmańskich imigrantów, rząd Donalda Tuska przekreśla swoje szanse na wygraną w następnych wyborach parlamentarnych, jednak z uwagi na ten proceder władza powinna zostać zmieniona szybciej.

"Dni tego rządu są policzone. Polacy nie wybaczą im, że w porozumieniu z Niemcami wyciągnęli łapy, aby zabrać bezpieczeństwo ich dzieciom, rodzinom i bliskim. Każdy dzień trwania tego rządu to kolejni nielegalni imigranci w Polsce. Musimy jak najszybciej odsunąć ich od władzy!" – pisze w poniedziałek na X poseł PiS Kazimierz Smoliński.

Kaleta: Straż Graniczna bez weryfikacji bierze wszystkich imigrantów

O sytuacji na zachodniej granicy ponownie pisze też Sebastian Kaleta. Jego zdaniem rząd w istocie rzeczy abdykował, w sprawie migracji poddając się całkowicie Berlinowi. Poseł PiS wskazuje, że Niemcy wybierają kogo chcą przerzucić do Polski, wypełniają im dokumenty i po prostu przywożą do naszego kraju.

"Straż Graniczna BEZ WERYFIKACJI bierze wszystkich jak leci. Nie ma miejsca żadne zawracanie z Niemiec, żadnego z tych migrantów przecież niemieckie służby nie zatrzymały przy kontroli granicznej, tylko przywożą z nieznanych kierunków" – alarmuje Kaleta.

"SG powinna ŻĄDAĆ pełnej dokumentacji"

Kaleta zwraca uwagę, że strona polska nie domaga się od niemieckich mundurowych jakichkolwiek dowodów na to, że imigranci rzekomo przybyli do nich z Polski. "Jeśli próbuje rozpocząć proces weryfikacji, robi to dopiero na terenie Polski, kiedy ci ludzie już są w ośrodkach lub chodzą sobie wolno jak im się podoba. Potwierdził to w Sejmie Komendant Główny SG gen. Robert Bagan" – czytamy w poście polityka.

Bezwzględnie odmawiać wobec braku dowodów

"Straż Graniczna powinna w każdym przypadku ŻĄDAĆ od strony niemieckiej pełnej dokumentacji i dowodów na przebywanie konkretnej osoby uprzednio na terenie Polski. Wobec braku dowodów powinna bezwzględnie odmawiać przyjmowania wypychanych do Polski migrantów. W przypadku samowolnych działań niemieckich służb na terenie Polski, niemieccy policjanci powinni być zatrzymywani i aresztowani" – podkreśla Kaleta.

Patrole obywatelskie

PiS i Konfederacja biją na alarm, żądając od władz natychmiastowego zaprzestania wpuszczania na terytorium naszego kraju cudzoziemców z Afryki i krajów muzułmańskich przywożonych z Niemiec.

W marcu lider Rot Marszu Niepodległości Robert Bąkiewicz wraz z grupą współpracowników zainicjował Ruch Obrony Granic. ROG domaga się przede wszystkim natychmiastowego wprowadzenia kontroli granicznych na zachodniej granicy Polski, na zasadzie wzajemności wobec działań Niemiec, które już stosują takie środki. Celem jest zatrzymanie nielegalnego przerzutu migrantów na terytorium Rzeczypospolitej. Ponadto w przygranicznych miejscowościach obywatele organizują w tym zakresie lokalne inicjatywy.

