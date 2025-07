Niemcy złamali ustalenia. Reaguje szef polskiej Straży Granicznej

Jak podano w komunikacie, szef polskiej straży granicznej gen. dyw. SG Robert Bagan rozmawiał dzisiaj z Prezydentem Prezydium Policji Federalnej Niemiec dr. Dieterem Romannem. Tematem rozmowy był incydent, do jakiego doszło dzisiejszej nocy na granicy polsko-niemieckiej w Gubinie. Według relacji SG, niemieccy policjanci, nie czekając na przybycie patrolu polskiej Straży Granicznej, pozostawili na granicy obywatela Afganistanu.

Jak podkreślił Bagan, takie działanie jest "niedopuszczalne" i niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami pomiędzy Polską a Niemcami.

Pod wpisem znalazło się wiele komentarzy internautów. Część z nich wskazywała, że incydent, o którym wspomniano w komunikacie, został nagłośniony po interwencji członków członków Ruchu Obrony Granic. Od kilku dni ROG jest atakowany przez polityków koalicji rządzącej.

Kryzys na granicy z Niemcami

By przeciwdziałać wwożeniu przez niemieckie służby do kraju imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, wobec postawy rządu, Polacy zaczęli organizować na granicy patrole obywatelskie. Nie są to inicjatywy stosujące przemoc, tylko m.in. rejestrujące przerzut imigrantów przez służby i informujące o tym procederze opinię publiczną po to, by mu przeciwdziałać.

W środę premier Donald Tusk zaatakował PiS, Konfederację i "bojówki" z granicy z Niemcami, twierdząc, że "atakują" państwo polskie.

„Im bardziej państwo polskie odzyskuje kontrolę na granicach, tym mocniej jest atakowane przez PiS, Konfederację i ich bojówki. Wpierw wpuścili setki tysięcy migrantów z Azji i Afryki, zarabiając na wizach, a teraz próbują sparaliżować naszą Straż Graniczną. Nie pozwolimy na to” – czytamy w poście opublikowanym na X w środę.

Po kilku dniach mocnej presji opozycji, Ruchu Obrony Granic i części mediów, premier Donald Tusk poinformował we wtorek, że od 7 lipca Polska przywraca czasowe kontrole na granicy z Niemcami i Litwą.

