"Przeczą sami sobie". PiS sugeruje, jaki był plan polskich władz

Prawo i Sprawiedliwość będzie forsować w Sejmie projekt ustawy, na której bazować miałaby Straż Graniczna odmawiając niemieckim służbom przyjęcia imigrantów.

Zakaz wjazdu imigrantów z szeregu państw

– Złożyliśmy w Sejmie projekt ustawy o upoważnieniu Rady Ministrów do wydania rozporządzenia zakazie wjazdu dla obywateli poszczególnych państw. Jakie to państwa? Otóż takie to państwa, z których najwięcej "inżynierów" pochodzi, tych, którzy są przerzucani przez zachodnią granicę z terytorium Niemiec. Te państwa powinny być wskazane w rozporządzeniu Rady Ministrów – powiedział na konferencji prasowej ogłaszającej inicjatywę Mariusz Błaszczak.

Na briefingu podkreślono, że formacja jest całkowicie po stronie Straży Granicznej i domaga się, by SG miała pełną możliwość ochrony zachodniej granicy przed przybyszami z regionów obcych kulturowo.

Przerzut migrantów. "Polacy mieli się nie dowiedzieć"

Z kolei w czwartek rzecznik prasowy ugrupowania Rafał Bochenek zasugerował, że plan Warszawy zakładał, aby społeczeństwo nie wiedziało o wysyłce do kraju cudzoziemców z terytorium Niemiec.

"Z jednej strony rząd Tuska mówi, że nie ma problemu z podrzucaniem Polsce z terenu Niemiec nielegalnych migrantów m.in.: z Somalii, Afganistanu, czy Iraku... a z drugiej, rządzący wprowadzają czasową kontrolę na granicy polsko- niemieckiej. Przeczą sami sobie. Jaki z tego wniosek? Polacy mieli się o fakcie podrzucania nam migrantów nigdy nie dowiedzieć! Dlatego taka zajadłość i agresja polityków obecnej koalicji i ich medialnych szczekaczy wobec obrońców granicy! Nie dajmy się oszukać, bo w takim tempie proniemieckich inicjatyw Tuska nie będzie co z Polski zbierać. Dlatego tak bardzo potrzebna jest też ustawa ws. zakazu wjazdu, a tworzone przez Tuska centra integracji powinny stać się centrami deportacji migrantów" – pisze Rafał Bochenek.

Działania PiS i Konfederacji

PiS wraca jednocześnie z pomysłem zorganizowania referendum w kwestii imigrantów. Sondaże jasno wskazują bowiem, że Polacy nie zgadzają się na masową migrację Afrykanów i muzułmanów, co można byłoby w ten sposób jasno potwierdzić.

Szereg działań podjęła także Konfederacja. Jej działacze przypominają m.in., że przedłożona przez nich propozycja postępowania Polski wobec imigracji, jest aktualna i formacja, gdy będzie rządzić albo współrządzić, nie zawaha się go zrealizować.

