Siemoniak w Ząbkach: Nie wykluczamy żadnych scenariuszy

W piątek o godz. 12:00 odbyło się pilne spotkanie premiera Donalda Tuska z udziałem ministra spraw wewnętrznych i administracji, koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka oraz przedstawicieli służb: policji, straży pożarnej i ABW. Rozmowa dotyczyła m.in. pożaru, do którego doszło w czwartek wieczorem w podwarszawskich Ząbkach.

Tusk zwrócił się do ministra Siemoniaka i szefa KPRM Jana Grabca, aby "natychmiast" przyjechali do Ząbek i ustalili, jak można wesprzeć poszkodowanych w pożarze i burmistrz miasta.

Pożar w Ząbkach. Siemoniak: Niczego nie wykluczamy

– Najważniejsza informacja jest taka, że na terenie tego budynku nie ma żadnych ofiar – podkreślił szef MSWiA na konferencji prasowej w Ząbkach. – Chciałbym serdecznie podziękować Państwowej Straży Pożarnej za podjętą akcję. Na miejscu zjawiło się błyskawicznie 100 strażaków zawodowych oraz około 200 ochotników. Ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko, przede wszystkim ze względu na drewnianą konstrukcję budynku oraz silny wiatr. Była to operacja bardzo złożona, ale dzięki ofiarności i profesjonalizmowi strażaków udało się ją skutecznie przeprowadzić. W akcji uczestniczyło również ponad 200 policjantów – powiedział.

– Obecnie policja i straż pożarna zabezpieczają teren oraz przygotowują go do działań Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, który przeprowadzi szybką ocenę sytuacji i zdecyduje, co dalej. My również prowadzimy dochodzenie w sprawie przyczyn pożaru. W działania zaangażowane jest m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – mówił dalej Siemoniak.

– Na ten moment nie ma żadnych przesłanek wskazujących na podpalenie, jednak nie wykluczamy żadnych scenariuszy. Najważniejsze jest teraz udzielenie pomocy mieszkańcom – dodał.

Jak przypomniał, rząd zdecydował o uruchomieniu specjalnych środków dla osób poszkodowanych w pożarze w Ząbkach. – Następny etap to odbudowa – zaznaczył.

