Dwa konflikty z Episkopatem w tle

Formalnie rzecz biorąc, 401. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się między 10 a 12 czerwca br., miało być uwieńczeniem 100. rocznicy powstania archidiecezji katowickiej. Głównymi tematami obrad miały być ponadto katecheza parafialna i status lekcji religii w publicznych szkołach. Takie były założenia, ale dwie inne sprawy spowodowały, że spotkanie biskupów stało się obiektem zainteresowania mediów.

Pierwszą z nich była decyzja biskupów, że to biskup diecezjalny gliwicki Sławomir Oder zostanie szefem komisji do spraw wyjaśnienia przypadków molestowania w Kościele po 1945 r. w miejsce prymasa Wojciecha Polaka – dotychczasowego szefa zespołu przygotowującego statut komisji. Drugim powodem, przez który spotkanie w Katowicach stało się głośne, jest kwestia przyszłości Katolickiej Agencji Informacyjnej (KAI) i ewentualnego włączenia jej do Biura Prasowego Episkopatu Polski.

Dlaczego te tematy wywołały tak ogromną medialną burzę? W tym tekście postaram się wyjaśnić stanowiska i argumenty w obu tych skomplikowanych i złożonych problemach.