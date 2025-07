Hołownia zabrał głos. "Chcę rozwiać wszystkie wątpliwości"

Nie milkną echa spotkania, do którego doszło w mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana. Według ustaleń mediów, wzięli w nim udział, oprócz gospodarza, marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński oraz wicemarszałek Senatu z PSL Michał Kamiński.

W poniedziałek portal Onet podał, że Hołownia spotkał się z Kaczyńskim co najmniej dwa razy od wyborów prezydenckich. Rozmowy miały dotyczyć możliwego odsunięcia Donalda Tuska od władzy. "Według części naszych informatorów stawką Hołowni był fotel premiera w rządzie technicznym, zależnym od Kaczyńskiego. Według innych – Hołownia negocjował zachowanie fotela marszałka Sejmu, którego obecna koalicja chce go pozbawić jesienią" – mogliśmy przeczytać.

Hołownia: Trzeba to wszystko przeciąć

– Chcę rozwiać wszystkie wątpliwości, które w ciągu ostatnich godzin narastają. Trzeba to wszystko przeciąć jasno i wyraźnie opisać, gdzie jesteśmy. Chcę z całą mocą powiedzieć: chcę, mogę i będę spotykał się i rozmawiał z każdym, jeśli rozmowa będzie dotyczyła ważnych dla Polski spraw, ważnych ponad partyjnymi podziałami. Bo znaleźliśmy się w trudnym położeniu i dzisiaj taka rozmowa jest koniecznością, niezależnie od granic, którymi dzielą się różnego rodzaju partyjne czy polityczne plemiona – powiedział Szymon Hołownia na konferencji prasowej w Sejmie.

– Tak, przyznaję, miejsce spotkania, które zaakceptowałem, było błędem. Następnym razem miejsca spotkań, które odbywam, będę z pewnością wybierał, wiedząc, jakie emocje to budzi, bardziej starannie – zaznaczył lider Polski 2050. – Ale powtarzam: nie sam fakt rozmowy był błędem – dodał. I przekonywał, że marszałek Sejmu powinien się spotykać z przedstawicielami opozycji.

"Nie prowadzimy takich rozmów"

– Nie otrzymałem od nikogo, w żądnym formacie koalicyjnym, propozycji bycia premierem. Nigdy nie otrzymałem od nikogo w żadnym istniejącym albo wyobrażonym formacie koalicyjnym propozycji kontynuowania mojej misji marszałka Sejmu po 13 listopada 2025 r. Nie prowadzimy, jako Polska 2050, żadnych rozmów o jakiejkolwiek innej koalicji – podkreślił Szymon Hołownia.

– Spotkałem się z Mariuszem Błaszczakiem, z Markiem Suskim, z Januszem Kowalskim, z Jarosławem Kaczyńskim, jak państwo wiecie, dwukrotnie. Pierwsze z tych spotkań odbyło się o 13:00. Nie jestem przywiązany do idei spotkań z przedstawicielami opozycji w późnych godzinach wieczornych. To drugie [spotkanie – przy. red.] miało miejsce w godzinach 21:30-23:30, na zakończenie dość intensywnego mojego dnia pracy. Również z tego powodu, że to pierwsze nie zostało zakończone, ponieważ musiałem wcześniej pojechać do obowiązków rodzinnych – mówił marszałek Sejmu.

