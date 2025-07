"Rosyjscy geniusze nierosyjskiego pochodzenia"

Na Zachodzie, w tym w Polsce, muzułmanie to ludność napływowa. Nielegalni migranci, niemile widziani przez prawicę, lub legalni uchodźcy, mile widziani przez lewicę. Tak czy inaczej – obcy kulturowo. Tymczasem w Rosji islam to jedna z religii tradycyjnych. Muzułmanie stanowią rdzenną ludność wielu regionów kraju. Mowa o z założenia wielonarodowym imperium. Według konstytucji, w Rosji władzę sprawuje jej "wielonarodowy lud". W połowie to bzdura, bo rządzi jedna osoba (plus elita). Jednak druga część tego stwierdzenia jest wyjątkowo prawdziwa – tak, Rosja jest państwem w sposób naturalny wielonarodowym i wielokulturowym.