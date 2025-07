Co z Dudą po prezydenturze? "Świetnie sprawdziłby się w tej roli"

Szefowa Kancelarii Prezydenta wystąpiła we wtorek w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News. Małgorzata Paprocka została zapytana, czy po zakończeniu prezydentury Andrzej Duda zamierza pozostać aktywny w polityce.

– Prezydent ma niesamowite doświadczenie polityczne. Szczególnie ta druga kadencja to był wyjątkowy okres po 1989 r. Wyzwania związane z pandemią, wojną na Ukrainie, ogromne kontakty międzynarodowe. Myślę, że to nie czas dla Andrzeja Dudy, żeby myśleć o politycznej emeryturze – odparła. Jak podkreśliła, Andrzej Duda "chce dalej dbać o polskie interesy, a ma do tego mandat społeczny".

– Wybory pokazały, że jest miejsce dla polskiej prawicy i że musi być zgromadzony szerszy obóz polityczny, bo wyborcy mają różne preferencje. Budowanie prawicy na pewno wykracza poza jeden obóz polityczny. Myślę, że Andrzej Duda świetnie sprawdziłby się w roli łącznika na prawicy, mając bardzo szerokie kontakty z przedstawicielami wszystkich formacji prawicowych – stwierdziła Paprocka.

Andrzej Duda premierem?

O swoją polityczną przyszłość ustępujący prezydent pytany był w rozmowie z "Gościem Niedzielnym". Duda przyznał, iż wyklucza start w wyborach parlamentarnych.

– Natomiast gdyby były jakieś inne wyzwania – mogłoby się na przykład zdarzyć, że byłaby potrzeba znalezienia premiera łączącego nowe porozumienie koalicyjne, gdyby mi taką propozycję złożono, to bym się nie wahał – oświadczył.

Według czerwcowego sondażu przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski, zaledwie 28,4 proc. ankietowanych chciałoby, aby Andrzej Duda stanął w przyszłości na czele rządu. Przeciwnego zdania było aż 52,8 proc. respondentów.

Kiedy kończy się kadencja Dudy?

Andrzej Duda jest prezydentem od 2015 r. 6 sierpnia 2025 r. skończy swoją drugą i ostatnią kadencję. Tego dnia odbędzie się zaprzysiężenie nowej głowy państwa.

Karol Nawrocki oficjalnie obejmie urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego przysięgi.

