Duda premierem? Semka: Jestem to sobie w stanie wyobrazić

Już 6 sierpnia Andrzej Duda przestanie być prezydentem RP. Wszystko wskazuje na to, że przywódca nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i nie wybiera się na polityczną emeryturę. O swoją polityczną przyszłość ustępujący prezydent pytany był w rozmowie z "Gościem Niedzielnym". Duda przyznał, iż wyklucza start w wyborach parlamentarnych.

– Natomiast gdyby były jakieś inne wyzwania. Mogłoby się na przykład zdarzyć, że byłaby potrzeba znalezienia premiera łączącego nowe porozumienie koalicyjne. Gdyby mi taką propozycję złożono, tobym się nie wahał – oświadczył. Dopytywany, czy takie propozycje, formalne bądź mniej formalne, są kierowane pod jego adresem, zapewnił że nie są.

Scenariusz, w którym Andrzej Duda obejmuje fotel premier, skomentował w programie "Salon Dziennikarski" publicysta "Do Rzeczy" Piotr Semka. – Jest jeden czynnik, który jest bardzo istotny w całej tej sprawie: Andrzej Duda jest człowiekiem, który cieszy się bardzo dużym zaufaniem Donalda Trumpa. Pytanie jest, czy Ameryka będzie tę propozycję jakoś wspierać – zauważył.

Komentator mówi, że jest w stanie wyobrazić sobie wyobrazić sytuację, "w której może pójść sygnał do Kosiniaka-Kamysza i do Hołowni, że to jest układanka, która byłaby ważna dla Ameryki. I jednocześnie to byłby też sygnał do Niemiec i do Brukseli".

Polacy nie chcą takiego premiera? Niekorzystny sondaż dla Andrzeja Dudy

Przypomnijmy, że według czerwcowego sondażu przeprowadzonego przez pracownię United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski, zaledwie 28,4 proc. ankietowanych przyznało, iż chciałoby aby Andrzej Duda stanął w przyszłości na czele rząd. "Zdecydowanie" za takim scenariuszem opowiedziało się 12 proc. z nich, zaś "raczej" – 16,4 proc.

Przeciwnego zdania było aż 52,8 proc. respondentów, z czego 12,8 proc. wskazało odpowiedź "raczej nie", a aż 40 proc. "zdecydowanie nie".

Sprecyzowanej opinii w tej sprawie nie miało 18,8 proc. osób biorących udział w badaniu.

Czytaj też:

"Wszystkie decyzje podjęte". Rewolucja w rządzie Tuska?Czytaj też:

Tajne spotkanie Hołowni z PiS. Kosiniak-Kamysz zabrał głos