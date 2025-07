Ludobójstwo na Wołyniu. Bosak: Tego oczekujemy od Ukrainy

11 lipca w szczególny sposób wspominamy wszystkie ofiary ukraińskich nacjonalistów, które zginęły na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1939-1945. W tym roku po raz pierwszy 11 lipca obchodzimy jako święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA.

To właśnie tego dnia 1943 roku na Wołyniu rozpoczęła się tzw. krwawa niedziela, kiedy oddziały UPA zaatakowały jednocześnie liczne polskie wioski, mordując Polaków, grabiąc i paląc domostwa. Była to kulminacja trwających niemal od początku wojny ataków ukraińskich nacjonalistów na Polaków mieszkających na Wołyniu i w Galicji Wschodniej.

Mocne słowa Bosaka

Konfederacja domaga się godnego upamiętnienia ofiar tamtych wydarzeń. Podczas piątkowej konferencji prasowej Krzysztof Bosak nie szczędził mocnych słów pod adresem polityków.

– Opowiadamy się przeciwko jakiejkolwiek cenzurze czy autocenzurze nakładanej przez lata przez polskich polityków w sprawie pamięci o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu. […] My nie zamierzamy mówić o tym po to, żeby wywoływać jakiś konflikt pomiędzy narodami, my wierzymy, że pojednanie jest możliwe tylko na prawdzie. Tej prawdy niestety brakuje, brakuje też podstawowych ludzkich odruchów charakterystycznych dla rozwiniętych cywilizacji […] tzn. zgody na pochówek zmarłych, zgody na pochówek wymordowanych – powiedział.

Wicemarszałek Sejmu wskazał, że jego formacja oczekuje szeregu konkretnych działań ze strony państwa ukraińskiego.

– Oczekujemy ekshumacji, oczekujemy zakończenia cenzurowania kresowych kwestii przez państwo polskie, oczekujemy zaprzestania na Ukrainie kultu zbrodniarzy i zbrodniczych organizacji, oczekujemy oficjalnych przeprosin ze strony państwa ukraińskiego i oczekujemy zakazania eksponowania symboli związanych z organizacjami, które dokonały ludobójstwa na naszym terytorium – wskazał.

