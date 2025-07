Nawrocki do Zełenskiego: Zwracam się o pełnoskalowe ekshumacje na Wołyniu

11 lipca w szczególny sposób wspominamy wszystkie ofiary ukraińskich nacjonalistów, które zginęły na Wołyniu i w Galicji Wschodniej w latach 1939-1945. W tym roku po raz pierwszy 11 lipca obchodzimy jako święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci o Polakach – Ofiarach Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA. Prezydent elekt Karol Nawrocki wziął udział w obchodach organizowanych przez powstające Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmie.

– Zbrodnia ludobójstwa wołyńskiego jest częścią naszej narodowej, wspólnotowej, polskiej świadomości. Także dziś w XXI wieku, bowiem wiele ran jeszcze się nie zagoiło i wiele rodzin wciąż cierpi traumę tego, co wydarzyło się 82 lata temu. Była to bowiem zbrodnia okrutna, zbrodnia okrutna od samego początku. Od lutego 1943 roku od Parośli, przez Krwawą Niedzielę – 11 lipca 1943 aż do roku 45, do Przemyśla i do innych miejscowości po roku 1945 była to wciąż zbrodnia okrutna. Okrutne metody stosowali ukraińscy nacjonaliści chcąc wymordować Polaków tylko dlatego, że byli Polakami. W wyniku tego okrucieństwa życie zakończyło około 120 tysięcy naszych rodaków. 1500 miejscowości zginęło z mapy świata. Jedna z takich miejscowości pokazuje skalę tego okrucieństwa, chodź ta skala powtarzała się we wszystkich miejscowościach. To Aleksandrówka, gdzie na 94 ofiary 25 z nich było dziećmi. Dziećmi 4 miesięcznymi, 14-letnimi. Mordowanymi w sposób okrutny – rozpoczął swoje przemówienie Nawrocki.

Apel o ekshumacje

– Prawda jest od tego, aby uleczyć i nas, Polaków, aby uleczyć Ukrainę i aby uleczyć raz na zawsze za sprawą ekshumacji nasze wzajemne relacje. Bo mamy to samo zagrożenie, a tym zagrożeniem jest neoimperialna, postsowiecka Federacja Rosyjska – powiedział. – Jeszcze raz, jako prezydent–elekt, chciałem oficjalnie zwrócić się do prezydenta Zełenskiego o możliwość podjęcia pełnoskalowych ekshumacji na Wołyniu – wskazał Karol Nawrocki.

– Nie ma bowiem, moi Rodacy, Szanowny Panie Ambasadorze i Drodzy Państwo, nie ma narodów wybranych do przeżywania swojej historii, swojego bólu i swojego cierpienia. Nie ma narodów wybranych do przeżywania swojego cierpienia z przeszłości, z dziś, z teraźniejszości i nawet z przyszłości. Nie możemy zgodzić się na to, że odmawia się nam, Polakom, prawa do pochowania ofiar ludobójstwa wołyńskiego. Bo nie o zemstę oni wołają. Wołają o krzyż, wołają o grób, wołają o pamięć. Jako przyszły prezydent Polski jestem obowiązany mówić ich głosem, nikt mnie z tego nie zwolnił – mówił prezydent-elekt.

