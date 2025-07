Kaczyński umie czekać

W tytułach komplementowały Ruch Obrony Granic, choć to zapewne przez przypadek. Stop.„Ruch Obrony Granic torpeduje niemiecką politykę migracyjną” – grzmiały niemieckie tytuły i rzeczywiście, polscy wolontariusze nie pozwolili wiele razy podrzucać nam ludzi bez dokumentów, bez znajomości języka, bez sprawdzonej tożsamości, ale łasych na zdobycze socjalne. Stop. Niemieckawy Onet nazwał ROG „prawicowym”, Tusk opowiadał o „skrajnej prawicy”, a np. Sikorski grzmiał coś o faszystach, ale polskich. Stop. Wszystko to w atmosferze: trzeba Polakom zakazać pilnować granic, bo się Germanom nie podoba. Stop. Może to w związku z takimi właśnie wydarzeniami coraz głośniejsze są apele o polski rząd w Polsce? Według mnie taki rząd to by się przydał. Stop.