"Nowy wirus, który niszczy osoby i rodziny". Biskupi z Filipin domagają sie nowego zakazu

Do ośrodków rehabilitacyjnych prowadzonych przez Kościół i Caritas napływa coraz więcej osób uzależnionych, głównie młodych. Przyczynił się do tego szybki rozwój aplikacji na smartfony z zakładami hazardowymi. Jest to "nowy wirus, który niszczy osoby, rodziny i społeczeństwo”, tłumaczą biskupi. Podkreślają, że "gry online to już nie tylko hobby”, lecz "głęboki i powszechny problem moralny, ukryty pod przykrywką rozrywki i technologii”. Jest to "system zaprojektowany, by wciągnąć ludzi w pułapkę uzależnienia od hazardu”.

Dochodowy biznes

W 2024 roku państwowy koncesjonariusz hazardu Philippine Amusement and Gaming Corporation (Pagcor) odnotował zysk netto w wysokości 85 miliardów peso (około 5,5 mld zł). Niemal połowa tej sumy pochodziła z gier elektronicznych, zwłaszcza bingo online.

Z sondażu przeprowadzonego w 2023 roku wynika, że 66 proc. osób w wieku 18-24, a 57 proc. osób w wieku 41-55 lat gra online, często kilka razy w tygodniu. Siedmiu na 10 Filipińczyków wydaje na to około 1000 peso (około 65 zł) tygodniowo, czyli ekwiwalent dziennej płacy robotnika.

Ubolewając nad milczeniem wokół tej sprawy ze strony polityków, szkół i mediów, zadają pytanie, czy dzieje się tak dlatego, że "wielu czerpie z tego zyski”. Cytują "Katechizm Kościoła katolickiego” (2413), przypominający, że gry stają się złe, gdy prowadzą do uzależnienia lub pozbawiają środków przeznaczonych na potrzeby własne i rodziny.

Hierarchowie tłumaczą, że "wykorzystywanie słabości innych, aby zarobić pieniądze, jest grzechem”. Dlatego propagowanie gier hazardowych wśród młodzieży i ludzi ubogich uważają za "wielki skandal”. Postulują więc, by władze zakazały lub przynajmniej drastycznie ograniczyły dostęp do platform hazardowych poprzez nadzorowanie sytemu płatności cyfrowych.

Swój apel biskupi kończą wskazaniem, że "możemy uciec od zniewolenia poprzez uczciwą pracę”, a także dzięki łasce Bożej, gdyż "Jezus przyszedł nie po to, żeby osądzać, ale żeby zbawiać”.

