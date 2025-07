Budowa orlików a faszyzm. Osobliwa teoria prof. Środy

Prof. Środa nie przestaje zaskakiwać swoimi teoriami na temat faszyzmu oraz polskości. Podczas rozmowy na antenie Radia Rebeliant filozof stwierdziła, że Polska powinna przyjmować migrantów, ponieważ grozi jej katastrofa demograficzna. Społeczeństwo naszego kraju jest jednak, według niej, zbyt zamknięte, aby zrozumieć tę konieczność.

– Trzeba tłumaczyć obywatelom, że wyludniona Polska po prostu powinna się otworzyć na uchodźców, na emigrantów. Powinna stworzyć określone systemy edukacji, wdrażania i asymilacji tych ludzi do naszego życia publicznego – powiedziała.

– My jesteśmy od tego bardzo daleko, a politycy boją się, że staną się niepopularni, bo niestety – nad Polską panuje ten patriotyzm narodowo-wyzwoleńczy społeczeństwa tzw. zamkniętego, który bardzo łatwo, jeszcze przy pochwale różnych sportów i budowania różnych orlików czy stadionów, przeradza się w zachowania nacjonalistyczne, faszystowskie, bojówkarskie – dodała Środa.

Osobliwe teorie prof. Środy

Niedawno filozof zabrała głos na temat dramatycznie niskiej dzietności Polek. Przypomnijmy, że w 2024 roku Polska odnotowała rekordowo niski współczynnik dzietności, który wyniósł zaledwie 1,099 – to najniższy poziom w historii kraju i jeden z najniższych na świecie. Dla porównania, próg zastępowalności pokoleń wynosi 2,1.

Prof. Magdalena Środka ocenia, że z tych doniesień wynika "jeden optymistyczny wniosek". Jej zdaniem spadek urodzeń świadczy bowiem o tym, że "Polki są niezwykle rozsądne".

"Rodzić w kraju, w którym rządzi albo mizoginiczny kawaler do spółki z hierarchami, albo miły Donald, który prawa kobiet ma gdzieś (bo zawsze są ważniejsze sprawy), w kraju w którym tolerowani przez władzę faszyści ścigają ginekolożki, gdzie kobiety nie mają żadnych praw reprodukcyjnych, bo ważni ministrowie i premierzy zajadle bronią życia (wyłącznie poczętego!) bo chodzi im zapewne o to, by rodziło się mięso armatnie na chwałę Kosiniaka-Kamysza, poza tym rodzić kolejnych Polaków i Polki, którzy będą wybierali kiboli na prezydentów... naprawdę, rozsądniej jest tego nie robić" – napisała w mediach społecznościowych.

Czytaj też:

Skandaliczne słowa Środy. "Hołownia to szmatowaty karierowicz"Czytaj też:

Środa pyta wprost, czy ktoś mógłby "coś zrobić" z Telewizją Republika