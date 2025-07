"Trump jest przekonany, że Rosja wygra"

Prezydent USA Donald Trump jest przekonany, że Rosja ma przewagę w wojnie z Ukrainą i ostatecznie wyjdzie z niej zwycięsko – donosi brukselski portal Politico.

Autorzy tekstu wskazują, że dając 14 lipca zielone światło Europie na zakup systemów obrony przeciwrakietowej Patriot i innej broni dla Ukrainy, Trump posunął się dalej niż kiedykolwiek wcześniej we wspieraniu Kijowa. Jednak wysoki rangą urzędnik Białego Domu, znający kulisy rozmów, stwierdził, że nie oznacza to, iż Trump uważa, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski "trzyma karty w ręku".

Putin będzie górą?

Informator dodał, że prezydenta USA nadal sądzi, iż to Moskwa ma przewagę. Jednak wraz z narastającą frustracją wobec braku woli rosyjskiego przywódcy Władimira Putina do podjęcia kroków w kierunku pokoju, staje się coraz bardziej skłonny do angażowania się w konflikt.

– Prezydent uważa, że Rosja wygra. Kwestia czasu, ile to zajmie – powiedział urzędnik Białego Domu. Dodał, Rosja ma większą gospodarkę, większą armię, "więcej niż wystarczająco ludzi, by wrzucić ich do maszynki do mięsa". Dla Kremla nie mają znaczenia ofiary, tylko ostateczne zwycięstwo.

– I chociaż robią powolne postępy, to wciąż robią postępy. Prezydent chce po prostu powstrzymać zabijanie – podsumował rozmówca Politico.

Ambasador USA przy NATO Matthew Whitaker powiedział, że decyzja USA o wysłaniu broni na Ukrainę, za którą zapłacą sojusznicy z NATO i Kanada, była mocnym sygnałem dla Putina. – Daliśmy wam szansę na pokój. Prezydent Trump jest rozjemcą. Ale jeśli chcecie wojny, uzbroimy Ukrainę – a Europa za to zapłaci – stwierdził Whitaker.

Z kolei prezydent Trump wyraził frustrację z powodu zachowania Putina, ale nie wierzy, że to definitywny koniec przywódcy Rosji.

