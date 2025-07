"Typowa metoda dla Tuska". Błaszczak odpowiada na wpis rzecznika rządu

W sobotę w 80. miastach w całej Polsce odbyły się organizowane lub współorganizowane przez Konfederację pikiety pod hasłem "Stop imigracji!". Wzięli w nich udział m.in. kibice piłkarscy, którzy w wielu miejscach pomimo wzajemnych animozji, protestowali wspólnie. Politycy Konfederacji prognozowali, że weźmie w nich udział łącznie nawet kilkaset tysięcy osób. Jak wynika ze zdjęć opublikowanych w sieci, w wielu miejscach frekwencja faktycznie dopisała.

Jeszcze przed wydarzeniami, liderzy Konfederacji zapewniali, że nie chcą straszyć Polaków imigrantami, lecz przestrzegać przed popełnieniem błędu Niemiec, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, czyli państw Zachodu, które zgodziły się na masową migrację, a dziś borykają się ze zwiększoną przestępczością, w tym na tle seksualnym.

Błaszczak odpowiada Szłapce

Manifestacje spotkały się z krytyką środowisk lewicowych (które zorganizowały w sobotę kontrmanifestacje) oraz polityków opcji rządzącej. Adam Szłapka stwierdził, że protesty "nie miały nic wspólnego z troską o bezpieczeństwo", lecz były jedynie cyniczną grą opartą na "na szczuciu i podsycaniu nienawiści.".

"Prawo do manifestowania poglądów nie daje przyzwolenia na łamanie przepisów. Odpowiednie służby dokładnie przeanalizują materiał z wczorajszych wydarzeń. Każde naruszenie zostanie skierowane do prokuratury. Podkreślam to jeszcze raz: nasze granice są szczelne, a procedury wizowe uporządkowane i pod pełną kontrolą" – napisał rzecznik rządu.

Post Szłapki spotkał się z reakcją szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka. Poseł opozycji nie szczędził mocny słów w swojej odpowiedzi.

"Po Ruchu Obrony Granic, rząd bierze sobie na cel nowego-starego wroga czyli środowiska kibicowskie, a problem z przerzutem nielegalnych migrantów na granicy z Niemcami pozostaje nierozwiązany. To typowa metoda dla rządów Tuska – każdy kto uważa inaczej i nie zgadza się z propagandą jest wrogiem. Tylko Tusk nie zauważa, że nikt – poza podwładnymi – już się go nie boi" – stwierdził były szef MON.

