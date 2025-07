Brutalna bójka w centrum Warszawy. W "rolach głównych" cudzoziemcy

Film, na którym widać jak czarnoskóry mężczyzna bije innego, nawet gdy ten leży już na ziemi, wywołał szeroką dyskusję w mediach społecznościowych.

Policja potwierdza autentyczność

Wideo opublikowane m.in. przez Dariusza Mateckiego spotkało się z ostrą reakcją internautów i natychmiastową odpowiedzią stołecznej policji. Komenda Stołeczna Policji potwierdziła autentyczność nagrania, informując, że obaj uczestnicy zdarzenia zostali wylegitymowani na miejscu.

Jak ustalili funkcjonariusze, w bójce uczestniczyli dwaj obcokrajowcy. Inicjatorem zajścia miał być obywatel Turcji, pracujący jako kierowca aplikacji przewozowej. Według relacji policji to on pierwszy zaatakował fizycznie drugiego mężczyznę, który ostatecznie zareagował z dużą agresją. To obywatel USA.

Pomimo brutalności zajścia, żadna ze stron nie złożyła zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Policja zabezpieczyła monitoring z okolic miejsca bójki, ale dalsze czynności w sprawie są mają być utrudnione z powodu braku oficjalnego zgłoszenia.

Polacy boją się agresji ze strony migrantów

Z sondażu przeprowadzonego w połowie lipca wynika, że większość Polaków obawia się agresji ze strony nielegalnych migrantów. Według badania Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu", aż 64 proc. respondentów przyznało, że ma takie obawy, 27 proc. ich nie podziela, a 9 proc. nie ma zdania.

Temat migracji budzi duże zainteresowanie społeczne – z sondażu SW Research dla rp.pl wynika, że ponad 70 proc. Polaków chciałoby wziąć udział w referendum dotyczącym nielegalnej imigracji. Prawo i Sprawiedliwość zebrało już ponad pół miliona podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenie takiego głosowania. Jarosław Kaczyński zapowiedział, że proces zbierania podpisów trwa nadal.

Warto przypomnieć, że w referendum z października 2023 roku 97 proc. głosujących opowiedziało się przeciwko relokacji migrantów, jednak z powodu zbyt niskiej frekwencji (40,91 proc.), wynik nie był wiążący.

