Tak PSL chce testować Nawrockiego. Kosiniak-Kamysz: My dajemy swoją propozycję

W sobotę w Monitorze Polskim pojawiło się "postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (...) w sprawie zwołania Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej".

Przypomnijmy, że dokument został podpisany przez marszałka Sejmu Szymona Hołownię już 7 lipca. Posiedzenie Zgromadzenia Narodowego odbędzie się w Warszawie w sali posiedzeń Sejmu 6 sierpnia 2025 r. o godz. 10:00.

Wielu zastanawia się, jak będzie wyglądała współpraca nowego prezydenta z rządem Donalda Tuska. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego przedstawił trzy ustawy, które mają "przetestować" dobrą wolę Karola Nawrockiego.

– Po pierwsze sprawa ułatwienia życia, czyli status osoby najbliższej. Po drugie powrót do zasad sprzed wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. przerywania ciąży. I po trzecie – ułatwienie w rozwodach. Jesteśmy otwarci, chciałbym, żebyśmy te trzy ustawy skierowali do prezydenta Karola Nawrockiego – powiedział.

– To jest w pierwszej kolejności chęć uporządkowania tematów i zakończenia sporów, które były szkodliwe dla nas. Po drugie, to jest sprawdzenie dobrej woli nowego prezydenta. W wielu tamtych rozwiązaniach chyba nie można było liczyć na pozytywne rozpatrzenie [ze strony Andrzeja Dudy]. A teraz nowy prezydent ma pięć lat przed sobą. Ciekawe, jak będzie do tego podchodził – wyjaśnił szef PSL.

Nawrocki deklaruje współpracę

W trakcie swojego wystąpienia 2 czerwca szef rządu zapowiadał, że będzie współdziałał z Nawrockim "tam, gdzie to konieczne i możliwe". Sam prezydent-elekt podkreśla, że choć uznaje Tuska "za najgorszego premiera III RP", to jednak dla dobra Polski będzie starał się realizować najważniejsze dla kraju kwestie we współpracy z obecnym gabinetem.

– Bardzo krytycznie odbieram jego działania, natomiast oczekuje się od prezydenta i premiera, żeby te emocje względem siebie wygaszali przy sprawach, które są najważniejsze dla Polaków. Usiądę więc z Donaldem Tuskiem do stołu i przyjrzymy się najistotniejszym dla Polaków sprawom. Zresztą tak, jak to robi Andrzej Duda, o czym się zapomina – powiedział Nawrocki w niedawnej rozmowie z Wirtualną Polską.

